Amici 22, Maria stravolge tutto: cosa cambia adesso nel regolamento

Manca davvero pochissimo per la finale di Amici ,prevista per domenica 14 maggio. Che cosa succederà e chi vincerà questa edizione? Se fino a poche ore fa, la vittoria di una tra Isobel e Angelina, era data per scontata, con la notizia che arriva dagli Elios, cambia tutto. Il motivo? Pare che per la finalissima di Amici 22 di domenica 14 maggio 2023, a votare sarà solo il pubblico a casa con il televoto.

Non si arriverà quindi solo alla fase finale con la scelta del pubblico, non vedremo delle sfide giudicate dai coach e dal televoto. Ma saranno solo i telespettatori a decidere le sorti dei 4 finalisti di Amici 22.

Amici 22- finale: Maria De Filippi stravolge tutto

Da casa ovviamente tutti si stanno chiedendo il motivo per cui Maria De Filippi e la produzione abbiano deciso di agire in questo modo. La spiegazione è palese: Angelina e Isobel, vincitrici sulla carta, sono si amate ma non sono le più amate di questa edizione, anche perchè molti spettatori hanno criticato in diverse occasioni la scelta di avere entrambe nella scuola, per un motivo che è da sempre stato sotto gli occhi di tutti, ossia il fatto che fossero di un livello superiore rispetto agli altri.

A questo punto dunque anche Wax può sperare di portare a casa la vittoria, anche perè dal pubblico è molto amato. Contemporaneamente non è nemmeno da sottovalutare la possibile vittoria di Mattia Zenzola.

Chi vincerà questa edizione del talent?

Come detto in precedenza, chi ha seguito questa 22esima edizione di Amici, sa bene che Mattia Zenzola, può contare su una fanbase social di rilievo, tanto che, per quasi tutto l’anno, ha vinto le prove Tim, dove a votare, è stato appunto il pubblico.

Il che significa che ci sono parecchi spettatori e parecchie spettatrici che fanno il tifo per il ragazzo. Proprio per questo motivo sono molti a pensare che sarà sui ad alzare la coppa