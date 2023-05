Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fidanzamento ufficiale: l’influencer annuncia una data

La storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sta procedendo a gonfie vele. L’influencer in queste ore ha aperto una box delle domande in cui ha risposto a svariate curiosità da parte dei suoi fan.

Tra le tante domande, ovviamente, ce ne sono state anche alcune legate alla sfera sentimentale. Ebbene, l0ex concorrente del GF Vip si è trovata a fare un annuncio molto interessante. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La dolce confessione di Oriana sul rapporto con Daniele Dal Moro

Nel corso di un recente botta e risposta con i fan di Instagram, Oriana Marzoli ha fatto una confessione che riguarda Daniele Dal Moro. I due ragazzi si sono conosciuti nella casa del GF Vip, ma il loro rapporto è cominciato in maniera un po’ altalenante. Con il passare del tempo, soprattutto da quando il reality show ha chiuso i battenti, i due hanno consolidato un po’ di più il loro legame.

Da quando sono fuori, infatti, hanno cercato di non separarsi mai. I due al momento stanno vivendo a Verona nella città natale di Daniele. Di recente, però, sono stati anche in Spagna, luogo in cui Daniele ha avuto la possibilità di conoscere la famiglia della Marzoli. Insomma, i due sembrano fare proprio sul serio, sta di fatto che un utente ha chiesto ad Oriana se i due siano fidanzati ufficialmente. Ebbene, lei con estrema gioia ha dichiarato che si possono definire fidanzati ufficialmente ed hanno anche una data, ovvero il giorno 8. Al momento non è chiaro se la giovane si riferisse all’8 di questo mese o del precedente.

La Marzoli “ripudia” la Spagna? Ecco come ha risposto

Ad ogni modo, sembra proprio che le cose tra loro stiano andando nel migliore dei modi. Oriana Marzoli, infatti, sembra si sia posizionata stabilmente in Italia da Daniele Dal Moro. Alcuni utenti del web, infatti, le hanno anche chiesto per quale ragione è come se stesse “rinnegando” la Spagna. A tal riguardo, Oriana ha voluto fare una precisazione. La ragazza ha ammesso di amare Madrid e la Spagna e di avere il suo cuore lì.

Attualmente, però, si sta trovando molto bene anche in Italia. Pertanto, ha deciso di sfruttare le opportunità che si stanno presentando sul suo cammino nella nostra nazione. Molto presto, infatti, la giovane sarà coinvolta in un nuovo progetto lavorativo a cui prenderanno parte anche ex concorrenti del GF Vip. A proposito di reality show, questa sera si terrà la famosa festa di Alfonso Signorini, la quale si sarebbe dovuta tenere al termine del reality show, ma il conduttore la rinviò a causa del malore di Silvio Berlusconi.