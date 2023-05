Isola dei Famosi, Simone e Alessandro hanno lasciato il reality show: cosa è successo

Da pochissimo tempo è trapelata sul web la notizia secondo cui Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone abbiano abbandonato l’Isola dei Famosi. Il giornalista aveva già paventato questa ipotesi durante la scorsa puntata del reality show.

In queste ore, però, pare che quella che era una semplice ipotesi si sia trasformata in realtà. Deianira Marzano, infatti, ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di un’indiscrezione che riguarda l’abbandono del programma di due concorrenti. Vediamo cosa è emerso.

Simone e Alessandro lasciano l’Isola dei Famosi: i motivi

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone pare proprio abbiano abbandonato l’Isola dei Famosi. La notizia è trapelata in queste ore e non è stata ancora diramata con ufficialità dallo staff del reality show. L’influencer Deianira Marzano, però, ha espresso con netta chiarezza e certezza quanto sembrerebbe essere accaduto lontano dalle telecamere. I due concorrenti avrebbero deciso volontariamente di abbandonare il programma.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali per quanto riguarda la motivazioni che hanno spinto i due protagonisti a prendere questa decisione così drastica. Ad ogni modo, pare che il tutto possa essere legato a due motivazioni principali. La prima risiede nelle condizioni di salute di Simone. Il ragazzo di recente ha avuto un malore e si è allontanato dal resto del gruppo. Dopo essere stato sotto osservazione per un po’ di giorni, pare che i medici avrebbero disposto la sua impossibilità a continuare questa esperienza nelle condizioni in cui si trova.

Cecchi Paone segue Antolini fuori dal reality show

Dato che Simone Antolini pare non sia più idoneo a continuare l’Isola dei Famosi, anche Alessandro Cecchi Paoone avrebbe deciso di abbandonare il programma. Durante la scorsa puntata del reality show, infatti, il giornalista disse di voler portare avanti questa esperienza solamente in coppia.. Il protagonista non avrebbe accettato neppure lo scoppio della coppia, come accaduto per tutti gli altri.

Queste due condizioni, dunque, pare abbiano spinto i due protagonisti ad abbandonare per sempre l’Honduras e a tornare in Italia. Adesso, però, non resta che attendere un chiarimento ufficiale da parte della produzione dell’isola dei Famosi per scoprire quello che è accaduto. Ad ogni modo, indiscrezioni rivelano che i due protagonisti sarebbero già in procinto di volare verso l’Italia. Dopo Claudia Motta e Marco Predolin, altri due naufraghi avrebbero interrotto anticipatamente la loro avventura.