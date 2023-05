Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonilini hanno lasciato l’isola dei famosi: cosa è successo

La notizia che Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone hanno lasciato l’isola dei famosi è di pochi istanti fa.

C’è da dire che già nell’ultima diretta del reality, il giornalista aveva minacciato di lasciare il programma dopo che Ilary Blasi aveva annunciato che da quel momento non esistevano più le coppie ma che ognuno avrebbe gioco da singolo concorrente.

Alessandro Cecchi Paone e Simone via dall ‘isola

Come detto in precedenza Alesssandro e Simone hanno lasciato l’sola dei famosi. Ritrovatosi nella condizioni di giocare da concorrente singolo, il giornalista già nell’ultima diretta aveva palesato il suo malumore, specificando che gli accordi che hanno regolato l’ingresso suo e del compagno nel cast sarebbero stati diversi. “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”, aveva precisato Cecchi Paone.

Ilary Blasi, conduttrice del programma, lo aveva invitato ad andare temporaneamente avanti fino alla fine della puntata, in attesa che la posizione della coppia fosse chiarita con la produzione del reality show. Ma cosa è successo adesso? Perché sono andati via entrambi?

Il malore di Simone Antolini la causa principale

Stando alle ultime notizie a giocare un ruolo nella scelta di abbandonare il programma potrebbero essere state anche le condizioni di salute di Simone.

Il compagno di Alessandro Cecchi Paone aveva temporaneamente abbandonato l’Isola a causa di un calo di pressione che purtroppo non gli ha consentito di prendere parte alla puntata.

“Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni”, aveva specificato Alvin”. L’inviato infatti aveva precisato che non si era trattato di nulla di grave e che il giovane si sarebbe ripreso presto.

Un rientro che a quanto pare non è a vento e tanto meno non ci sarà perché la coppia ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco pochi istanti fa.