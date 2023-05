Alessandro Basciano e Sophie Codegoni genitori: la coppia presenta la bambina

E’ nata questa notte la figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegni. A dare l’annuncio la stessa coppia sui social con un messaggio ai propri fan.

L’ex tronista di Uomini e donne e l’ex corteggiatore sono diventati genitori, lui per la seconda volte mentre lei per la prima.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni presentano la loro Celine Blue

Il post pubblicato su Instagram ha emozionato e commosso tutti i fan della coppia. La neo mamma come si vede nello scatto stinge tra le braccia la piccola, mentre il compagno Alessandro Basciano la guarda con amore. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue”, ha scritto l’influencer nel condividere con il suo milione di follower la lieta notizia.

Una nascita che, come avevano raccontato i neo genitori, non era in programma ma che fin da subito hanno deciso di accogliere nelle loro vite. Sophie ha condiviso sui social ogni passo della sua gravidanza, comprese le difficoltà, come quando è stata ricoverata in ospedale per problemi a un rene. Insomma, adesso è arrivato il momento tanto atteso…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Come e dove è nato l’amore tra la coppia

Sophie ed Alessandro si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Da allora, non si sono più lasciati. Il loro amore è cresciuto sempre di più, fino alla decisione di diventare ufficialmente marito e moglie, dopo essere andati a vivere insieme.

È stato proprio il giovane ragazzo, a inginocchiarsi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lo scorso settembre, per chiedere a Sophie di diventare sua moglie. La risposta è stata sì, tra l’emozione e lo stupore dei presenti che in quel momento mai avrebbero immaginato una cosa simile.