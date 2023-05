Sophie Codegoni ha partorito, ma poco prima del parto fa una cosa incredibile (VIDEO)

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, Sophie Codegoni ha partorito dando alla luce la sua prima figlia, avuta da Alessandro Basciano. L’influencer era ricoverata da qualche giorno in quanto sembrava in procinto di dare alla luce la piccola Celine, ma la situazione si è protratta per un bel po’ di tempo.

A un passo dal parto, infatti, la ragazza ha deciso di pubblicare un video insieme al suo fidanzato, il quale è divenuto virale in men che non si dica. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Sophie ha partorito, ma il parto è stato un po’ “sofferto”

Sophie Codegoni ha partorito, in queste ore è nata la piccola Celine e i suoi genitori non potrebbero essere più felici di così. Entrambi hanno pubblicato un post molto dolce all’interno del quale sono immortalati entrambi mentre abbracciano il frutto del loro amore nato da poco. Tutto sembra essere andato per il meglio, tuttavia, considerando che la notizia è trapelata da pochissimo, bisogna attendere per vedere quali siano gli altri aggiornamenti sulla situazione.

In ogni caso, a generare molto sgomento è stato soprattutto un video che i diretti interessati hanno pubblicato ieri sera, poco prima che Sophie desse alla luce la piccolina. I due, infatti, erano piuttosto impazienti, in quanto non vedevano l’ora di poter abbracciare la loro piccolina. Purtroppo, però, la piccola ha fatto dei capricci ed è voluta venire al mondo con un po’ di ritardo.

Il video esilarante si Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, allora, hanno cominciato a dare luogo ad una sorta di balletto per cercare di stimolare il parto alla giovane. I due hanno iniziato a ballare per tutta la camera dell’ospedale in un modo anche piuttosto bizzarro e divertente. I loro fan, ovviamente, sono rimasti esilarati da questa performance, sta di fatto che sono accorsi al di sotto dei loro profili Instagram per commentare.

La coppia, dunque, sta dimostrando di essere davvero molto affiatata e decisamente felice. Finalmente hanno messo a segno quest’altro passo decisamente importante per la loro relazione. Adesso non resta che attendere che la piccola Celine cresca un po’, in modo che i due possano concentrarsi anche sull’altro loro obiettivo, ovvero, il matrimonio. Non resa che attendere per ulteriori aggiornamenti in merito.