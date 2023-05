Terra Amara anticipazioni: Hunkar scopre chi è l’assassino dei suoi defunti mariti

Nuove scoperte saranno al centro delle prossime puntate di Terra Amara. I telespettatori nei prossimi episodi della soap si troveranno di fronte a dei clamorosi colpi di scena. Hunkar scoprirà il segreto celato da Behice Hekimoglu grazie all’aiuto di un investigatore privato.

Anticipazioni Terra Amara: Fekeli e Hunkar convolano a nozze, Ylmaz rapisce Adnan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione svelano che Behice dimostrerà di nascondere un segreto. Tutto inizierà quando Demir deciderà di organizzare una conferenza stampa per mettere a tacere le voci sulla paternità del piccolo Adnan. In questo modo, gli abitanti di Cukurova capiranno che Yilmaz è in realtà il padre biologico del bambino.

Una rivelazione che scatenerà una reazione furiosa da parte di Ylmaz. Infatti, il giovane rapirà per pochi istanti Adnan per poi riportarlo a casa dalla sua famoglia. Nel frattempo, Hunkar e Fekeli si ritroveranno nel loro posto segreto. I due appariranno decisi a combattere per il loro amore per dare una dimostrazione a Zuleyha, Demir e Mujgan.

L’uomo chiederà di nuovo ad Hunkar di sposarlo dopo aver estratto dalla tasca un anello. Neanche a dirlo, la matrona accenterà di diventare la moglie di Ali Rahmet. Pertanto, la donna deciderà di scrivere a suo figlio Demir una missiva in cui spiegare per quale motivo abbia scelto di sposare il padrino di Yilmaz entro pochissimo tempo.

Anticipazioni: Behice ha ucciso i due mariti di Hunkar

Momenti felici che Fekeli condividerà anche con Yilmaz, Mujgan, Fikret e Behice. L’anziano impresario infatti comunicherà al resto dei familiari che si trasferirà al ranch dopo aver convolato a nozze con Hunkar. Una decisione che non piacerà affatto alla signora Hekimoglu a causa della sua rivalità con la matrona. Nello stesso tempo, proprio Hunkar farà una scoperta clamorosa grazie ad un investigatore privato.

Proprio quest’ultimo informerà la signora Yaman che la zia di Mujgan ha ucciso i suoi due ricchissimi mariti fingendo che siano stati colpiti da un infarto fulminante grazie alla complicità del defunto fratello Behzat. Un segreto che porterà la madre di Demir ad avere un faccia a faccia con la donna e che purtroppo si concluderà in maniera molto tragica.