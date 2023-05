Luca Salatino svela i reali motivi della fine della storia con Soraia: quel gesto l’ha gelato

Luca Salatino ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla rottura con Saraia Allam. Nello specifico, il ragazzo ha spiegato di essere ancora molto provato, in quanto pare siano accadute delle cose inaspettate.

Il ragazzo, infatti, ci ha tenuto a precisare che lui provava un forte sentimento per la sua compagna, sta di fatto che ha lasciato il GF Vip proprio perché voleva tornare da lei. A cambiare drasticamente pare sia stata la ragazza. Vediamo che cosa è emerso.

Luca svela perché è finita con Soraia

Nel corso di una recente intervista, Luca Salatino ha svelato le ragioni che hanno portato lui e Soraia Allam a lasciarsi. Il ragazzo ha esordito dicendo che non credeva minimamente che la sua ex potesse comportarsi in quel modo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che tutto sia cambiato da dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip. Questa versione dei fatti combacia con quanto detto dalla Allam, ma ciò che è totalmente differente è il seguito.

Luca, infatti, ha detto che lui è rimasto sempre lo stesso, mentre a cambiare drasticamente è stata la sua ex. Quest’ultima, infatti, pare abbia cominciato ad assumere degli atteggiamenti davvero assurdi e gelidi nei suoi riguardi. I due, così, hanno cominciato ad entrare in crisi e ad avere degli scontri continui. Questo, naturalmente, fino al momento in cui hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Salatino e l’inaspettato gesto dell’Allam

Stando a quanto rivelato da Luca Salatino, dunque, sarebbe colpa di Soraia Allam se la loro storia sia giunta al capolinea. Questo perché lui nutriva ancora un sentimento forte per lei, mentre la ragazza no. La dimostrazione di ciò è arrivata nel momento in cui Soraia ha compiuto un gesto che ha davvero lasciato senza parole Luca. Ad un certo punto, infatti, la ragazza ammise di non nutrire più nulla per il ragazzo.

Dinanzi simili affermazioni, ovviamente, Luca non ha potuto fare a meno di accettare la situazione e porre fine a quella relazione. Ad oggi, Salatino ancora non riesce a capacitarsi di come possa essere cambiata Soraia così tanto. il giovane ha ammesso di essere rimasto spiazzato dall’intervista rilasciata dalla ragazza la scorsa settimana. I termini e le parole adoperati da lei, infatti, hanno molto ferito l’ex tronista.