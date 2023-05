“Te l’avevo promesso…” Carlotta Mantovan fa una sorpresa a Stella, ma il gesto è dedicato a Fabrizio. Lacrime e commozione per i fan

Uno scatto quello postato poche ore fa da Carlotta Mantovan che ha fatto venire la pelle d’oca. In tanti davanti a quell’immagine hanno pianto e hanno ricordato il compianto Fabrizio.

Il motivo è davvero emozionante dato che questo fa capire quanto la giornalista nonostante siano passati 5 anni dalla morte di suo marito, continui ad essere una presenza costante nella sua vita. La Mantovan nel giorno del 10imo compleanno della figlia Stella ha voluto farle una sorpresa, un regalo particolare…

Carlotta Mantovan commuove con uno scatto dolcissimo della sua bambina

Stella Frizzi ha compiuto 10 anni. La figlia di Fabrizio e Carlotta è diventata una signorina e come tutte le bambine della sua età continua a seguire i personaggi della Disney. Proprio per questo Carlotta ha mantenuto la promessa fatta alla sua piccolina, ovvero farle incotnrare un personaggio di un noto cartone animato che per lei ha un significato speciale.

Si tratta di Woody. Stella infatti nel tenero scatto balla con il protagonista di Toy Stori a cui proprio Fabrizio ha prestato la voce negli anni 90. Inutile dire la reazione dei fan, che oltre ad ammirare la bellezza della bambina sono rimasti anche colpiti dal grande gesto della Mantonvan. In molti hanno precisato che non hanno potuto non trattenere le lacrime… “Te l’avevamo promesso” ha scritto Carlotta a corredo dello scatto.

Un’immagine carica di significato quella della giornalista che ha condiviso sul suo account Instagram, una foto che come detto in precedenza ha regalato agli utenti l’emozione di un momento speciale che porta con sé il ricordo del mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Stella ha compiuto 10 anni lo scorso 3 maggio. E per lei non poteva arrivare regalo migliore di questo.