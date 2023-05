Nicole Santinelli e Carlo sorpresa dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Mancini hanno ricevuto una splendida sorpresa da parte della redazione. I due, infatti, hanno avuto una casa a disposizione in cui potersi conoscere meglio e stare un po’ senza le telecamere.

Prima di sparire dalle telecamere, però, i due sono andati a cena insieme e Nicole ha avuto modo di conoscere anche la mamma del suo nuovo fidanzato, tramite cellulare. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo fuori dallo studio.

La sorpresa a Carlo e Nicole dopo la scelta a Uomini e Donne

Nicole Santinelli ha optato per Carlo Mancini come sua scelta a Uomini e Donne. I due ragazzi, una volta usciti dallo studio, hanno raccontato le loro prime emozioni ai microfoni della redazione di UeD. Entrambi si sono detti molto felici, ma ancora molto stralunati. L’ex tronista, poi, ha ricevuto una sorpresa inattesa. Nello specifico, infatti, ha ricevuto una lettera da parte di una persona speciale, ovvero, sua mamma.

La donna ha raccontato un po’ meglio chi sia Nicole, portando alla luce dei retroscena piuttosto dolorosi inerenti il passato della ragazza. Si tratta di confessioni che sono state fatte anche a UeD Magazine dalla Santinelli. Asd ogni modo, dopo questo blocco piuttosto commovente, Nicole e Carlo hanno ricevuto una sorpresa dalla redazione, nello specifico, hanno potuto soggiornare in una casetta in cui avere un po’ di intimità. (Continua dopo il video)

Nicole riceve una lettera speciale da parte di sua mamma 💌 #UominieDonne pic.twitter.com/6YTfGSlqau — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 12, 2023

La dedica di Carlo spiazza la Santinelli

Prima di chiudersi tra le quattro mura, però, sono andati a cena insieme. In tale occasione, Carlo ha chiamato sua madre e gliel’ha passata a Nicole. La ragazza ha parlato con la suocera e le ha chiesto di raccontarle qualcosa su Carlo. La signora ha detto che suo figlio sia un ragazzo estremamente buono e sensibile. A seguito della telefonata, poi, i due si sono concessi la cena e poi Carlo ha voluto spiazzare la sua fidanzata.

Nello specifico, Mancini ha fatto una dedica a Nicole in cui le ha detto di essere la ragazza dei suoi sogni. Nei suoi occhi ha ritrovato la sincerità e la dolcezza che si è sempre augurato di trovare in una donna. Finalmente, dunque, il suo sogno di sta avverando. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la loro relazione. Adesso non resta che augurargli buona fortuna.