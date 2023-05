Un posto al sole anticipazioni Lunedì 15 maggio: Lara ha una convinzione sbagliata

E’ appena terminata una nuova puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni relative ai prossimi eposodi e in particolare a quello di lunedì 15 maggio ci fanno sapere che non mancheranno colpi di scena.

Lara continua a portare avanti il suo piano per riavere tra le sue braccia Roberto. Intanto, arriva anche il giorno della vendita del garage: Franco si ritrova ufficialmente senza lavoro e permane inoltre la distanza che si è venuta a creare con Angela. Bianca finalmente si confida con Angela. Infine, Mariella finisce per litigare di nuovo con Sasà.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara crede di aver conquistato Roberto

Come abbiamo visto nei precedenti episodi Lara ha continuato a far del male al piccolo Tommaso pur di conquistare Roberto. La Martinelli inoltre vista l’assenza di Marina che è andata via di casa, sa che adesso non può mollare.

Infatti, in un tenero momento la donna finisce per baciare il Ferri. Mentre lui si dice pentito per quello che è successo, lei invece è convinta di aver avuto la meglio sulla rivale. Sarà davvero così? Roberto tornerà da lei… Purtroppo possiamo già anticipare che la perfida bionda si sbaglia di grosso.

Anticipazioni: Franco senza lavoro, Bianca si confida

Il garage dove lavorava Franco è stato venduto e il Boschi è rimasto senza lavoro. Una situazione spiacevole per l’uomo che gli ha causato non pochi problemi con la compagna. Infatti, anche Angela è in crisi perchè proprio come il marito ha difficoltà economiche.

Anche Bianca, la loro figlia preoccupa, ma purtroppo i suoi genitori alle prese con i loro problemi sembrano non considerarla, o almeno fino a quando la bambina non deciderà di confidarsi. Infine, e anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Mariella ancora una volta avrà una discussione con il suo amico Sasà