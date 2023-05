Anticipazioni Verissimo 12 e 13 maggio 2023: arriva la grande attrice che tutti attendevano

Arriva il weekend e torna come sempre l’imperdibile appuntamento con il salotto di Verissimo.

Si tratta ormai di un “classico” del sabato e della domenica pomeriggio su Canale 5: protagonista sempre lei, la bravissima e bellissima Silvia Toffanin che anche in questi due giorni ci darà la possibilità di vedere personaggi del mondo dello spettacolo sia italiani e non. Ma chi raggiungerà il suo salotto? Vediamo insieme tutti i dettagli

Ospiti Verissimo 12 maggio: arrivano gli artisti da Amici a Sanremo

Nella giornata di oggi 12 maggio, Silvia Toffanin incontrerà direttamente da Amici, il cantante Aron. Sempre per rimanere nel mondo della musica un duo che è tornato a farci ballare e sognare all’ultimo Sanremo: ovvero Paola e Chiara. Tornando al talent condotto da Maria De’ Filippi su Canale 5 a Verissimo vedremo anche la ballerina Maddalena e il cantante Cricca. In studio anche la grande artista Arisa e Michele Bravi.

Domenica 13 Maggio: grande attesa per Zuleja di Terra Amara e non solo

Grandissima attesa, invece per la puntata di Verissimo in onda domenica 13 maggio. La conduttrice Silvia Toffanin infatti ha voluto nel proprio salotto una delle più grandi attrici del momento: ovvero Hilal Altinbilek (Zuleja di Terra Amara).

La soap opera turca ha avuto nel nostro paese un successo clamoroso e dopo Ylmaz e Mugjang questa è la volta di un altro personaggio chiavo della serie. Inoltre, sempre da Amici avremo poi il parterre completo dei finalisti di questa edizione.

A Verissimo l’intenso racconto di vita di Asia Argento, una donna sempre capace di rinascere e rialzarsi. Ed infine, Silvia Toffanin accoglierà il grande Lino Banfi, in un momento particolare della sua vita. Ricordiamo che di recente è venuta a mancare sua moglie e suo nipote. Ricordiamo come sempre che l’appuntamento oggi va in onda subito dopo Terra Amara dalle ore 16.00