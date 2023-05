Giulia Salemi nella bufera, bruttissimo sgarro a Sonia Bruganelli: “Poco professionale”

In queste ore si sta molto parlando di un presunto sgarro che Giulia Salemi pare abbia fatto a Sonia Bruganelli. Nello specifico, pare che la giovane fosse stata scelta come capogruppo di una categoria nella prima puntata della nuova edizione di Ciao Darwin.

Giulia aveva accettato molto volentieri, tuttavia, ad un passo dalle registrazioni ha dato forfait generando un bel po’ di sgomento. Le motivazioni addotte dalla giovane, però, si sarebbero rivelate una mancanza di professionalità. Vediamo cosa è emero.

Lo sgarro di Giulia Salemi a Sonia Bruganelli

Il rapporto di stima che si era venuto a creare tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli durante l’edizione di quest’anno del GF Vip pare sia stato rovinato da un brutto gesto della giovane. Un po’ di mesi fa, la Salemi fu scelta come capogruppo degli influencer nel corso della prima puntata della nuova edizione di Ciao Darwin. La ragazza si sarebbe dovuta scontrare con i “Lavoratori”, capeggiati da Cristina Quaranta.

Dopo aver accolto con gioia questa notizia, però, le cose hanno preso una piega inattesa. A pochissimi giorni dall’inizio delle registrazioni, che si sono tenute in queste settimane, Giulia ha dato forfait. La giovane pare abbia dichiarato di non sentirsela di attaccare la categoria dei lavoratori. Questa motivazione è apparsa piuttosto strana, anche perché la giovane era perfettamente a conoscenza del suo ruolo e anche del fatto che si tratta di uno show.

La stoccata di Sonia e i duri attacchi contro Giulia

Ad ogni modo, dopo questa presa di posizione da parte di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli le ha lanciato una stoccata sui social. A chi ha accusato la moglie di Bonolis di aver tagliato Giulia, sostituendola con Soleil Sorge, la donna ha replicato che le cose siano andate proprio al contrario. In ogni caso, adesso sono trapelate altre indiscrezioni. Pare che, in realtà, Giulia avesse rifiutato per partecipare alla festa di Alfonso Signorini, che si sarebbe tenuta nello stesso giorno delle registrazioni di Ciao Darwin.

Ebbene, questa novità sta ponendo Giulia in una brutta situazione. Sul web il portale The Pipol l’ha tacciata di essersi comportata in maniera decisamente poco professionale ed adulta. Per il momento la Salemi ha preferito non replicare alle indiscrezioni trapelate sul suo conto. Idem Sonia, al di là di quella piccola stoccata, non ha detto più nulla. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo.