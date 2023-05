Un posto al sole, è bufera contro la produzione: arriva l’appello dei fan della soap

In queste ultime settimane gli appassionati della soap opera Un posto al sole sembrano davvero aver perso la pazienza. Infatti, dando uno sguardo alle fanpage ma anche ai profili ufficiali di alcuni attori è accaduto di tutto.

Le polemiche sono partite per tutto quello che sta combinando Lara Martinelli, che ricordiamo interpreta una parte. E il suo è semplicemente un lavoro e come tutti gli altri attori legge un copione. Molti telespettatori non hanno apprezzato la scelta della produzione di far vedere che la bionda potesse far del male in quel modo a Tommaso.

Gli appassionati di Un posto al sole contro la produzione

In questi giorni si è scatenato un vero e proprio caos sulla pagine dedicate all’amatissima soap opera. I fan di Un posto al sole non hanno apprezzato il modo in cui è stato scritto il copione su Lara.

La Martinelli come tutti sanno ha causato forti malesseri al piccolo Tommaso, drogandolo con un sedativo. Infatti, nella scena andata in onda il 28 aprile si è scoperto che la bionda dava delle goccine al piccolo nel biberon per aumentare suoi malesseri e far si che il suo ex compagno Roberto potesse considerarla-

Una scelta azzardata e per alcuni moto cruda. Infatti, ad intervenire sulla questione è stato proprio uno specialista precisando che Lara soffre di una sindrome che molto spesso colpisce le neo mamme ed è giusto, anche attraverso una serie, far conoscere i sintomi, le causee e le cure…

Anticipazioni: cosa ci attende nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo grandi colpi di scena. Lara sarà smascherata e a farlo non sarà Marina ma la vera madre di Tommaso. Quest’ultima sta osservando la Martinelli da tempo e a breve tutti i nodi verranno al pettine. L’unica cosa che resta da capire è vedere come reagirà Roberto…