Paola e Chiara spiazzano a Verissimo: spuntano violenze subite e momenti di depressione

Nella puntata del 13 maggio di Verissimo sono state ospiti Paola e Chiara. Le due ragazze si sono lasciate molto andare con Silvia Toffanin toccando degli argomenti anche molto intimi e privati.

Specie la seconda ha fatto delle confessioni davvero inaspettate sulla sua vita privata e sul suo passato. Nello specifico, ha parlato di violenze subite e di momenti molto bui. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Le inedite confessioni di Paola e Chiara a Verissimo

Come ultima intervista della puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin si è concentrata su Paola e Chiara. Dopo la lunghissima assenza dal mondo della musica e dal piccolo schermo, le due ragazze stanno pian piano tornando alla ribalta. Con una maturità e una consapevolezza sicuramente più elevate, le due donne stanno affrontando egregiamente questa nuova fase di successo.

La loro vita, però, non è sempre stata semplice, specie quella di Chiara. Quest’ultima, infatti, ha raccontato di aver subito una violenza fisica quando era una ragazzina. All’età di circa 9 anni, infatti, un ragazzo di 16 provò a violentarla. Lei si trovava in un campeggio quando, improvvisamente, fu assalita da questo ragazzo, il quale la portò con forza in un luogo più appartato. Questo è stato un evento traumatico per la cantante, che l’ha segnata profondamente.

L’allontanamento tra le due e la vita sentimentale

Questo evento, probabilmente, ha contribuito a forgiare il suo carattere e a renderla particolarmente chiusa ed introversa. Nel corso dell’intervista a Verissimo, però, Chiara ha fatto anche un’altra confessione. Nello specifico, infatti, ha detto che l’anno scorso è piombata in una fase di depressione molto acuta. A tal riguardo, si è recata da uno psicologo per cercare di venire a capo di questi problemi.

La giovane ha vissuto, e tutt’ora ancora vive, attacchi di ansia e di panico che la fanno stare molto male. Ad ogni modo, con il passare del tempo si sta risollevando. Grazie all’aiuto delle persone care e anche di Paola, sta riprendendo il bandolo della matassa. Le due cantanti, poi, hanno parlato del lungo momento di stop, in cui c’è stato anche un loro allontanamento. La distanza, però, in certi casi è importante, sta di fatto che è servita loro per riavvicinarsi e per ritornare più unite che mai. In merito alla vita sentimentale, Paola è fidanzata da 15 anni, mentre Chiara è tornata single dopo una storia molto lunga e desidererebbe incontrare di nuovo l’amore.