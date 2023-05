Fabio Fazio e Luciana Litizzetto ufficialmente fuori dalla Rai: le prime parole sono da “applausi”

La notizia ormai dell’allontanamento di Fabio Fazio e di Luciana Litizzetto dalla Rai circolava in rete da giorni.

Oggi è arrivata la conferma, i due giornalisti hanno dovuto fare i bagagli per trasferirsi altrove. Chi si aspettava una polemica è rimasto a bocca asciutta perchè nulla di quello che pensavano è accaduto. Siete curiosi di sapere come hanno reagito?

Le prime parole di Fabio Fazio dopo l’addio in Rai

Non sembrano esserci state polemiche almeno per il momento per Luciana Litizzetto e Fabio Fazio.I due conduttori hanno lasciato la Rai e le prime parole di entrambi meritano applausi!. Il giornalista ha semplicemente chiosato un laconico “è andata così”, prima di ringraziare l’azienda dove è nato e cresciuto professionalmente

. Chiuso il capitolo in Rai, ne aprirà uno nuovo, sul canale Nove (Discovery), con cui ha firmato un contratto di 4 anni. Che Tempo Che Fa, dunque, non chiuderà come qualcuno ha ipotizatto ma semplicemente si sposta altrove. Accanto al conduttore ci sarà anche Luciana Littizzetto, con la quale lo stesso Fabio forma una delle coppie meglio assortite della tv italiana.

Perchè il conduttore ha lasciato la rete pubblica

La notizia di un possibile addio di Fabio Fazio dalla rete pubblica circolava già da tempo. Ora è arrivata l’ufficialità e il presentatore assieme a tutta la sua troupe di Che tempo che fa è pronto a mettersi in gioco altrove. Discovery lo corteggiava da tempo e proprio per questo motivo con un comunicato stampa ha espresso tutto l’appoggio al uovo arrivato.

Fazio raggiungerà il suo conterraneo Maurizio Crozza e inseieme a ‘Lucianina’, e ai suoi collaboratori più fidati darà il via a questo grande viaggio.. Come in molti sapranno la decisione di mandare via Fabio dalla rete non riguarda gli ascolti del suo programma, dato che questi hanno sempre soddisfatto. Il motivo invece riguarda questioni politiche e i tagli della destra…