Uomini e donne in prima serata al posto del GF 8? Spunta l’indiscrezione bomba!

Come sanno i ben informati Uomini e donne da venerdì ha concluso le registrazioni per questa edizione. Il programma condotto da Maria De Filippi è andato in vacanza ma si sta già lavorando su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

In queste ore in rete è spuntata un’indiscrezione clamorosa che vedrebbe il noto format pomeridiano in onda in prima serata al posto del Grande Fratello 8. Andiamo a vedere insieme i dettagli

Uomini e donne in prima serata? L’indiscrezione bomba

Secondo ciò che riferisce Domenico Mungiguerra di Blasting News, il dating show di Queen Mary potrebbe approdare in prima serata togliendo spazio al Grande Fratello, confermato nel palinsesto di Mediaset anche per la prossima stagione.

Nel dettaglio, sappiamo che l’appuntamento con Uomini e donne è confermato per settembre nella fascia del pomeriggio ma, questa volta, oltre alla consueta programmazione del talk show in daytime, potrebbe associarsi anche quella in prima serata. Insomma, si tratterebbe di un doppio appuntamento…

Eliminato il doppio appuntamento per il GF

Se il Grande Fratello torna alle origini, “fondendo” insieme vip e nip, non ci sarebbe spazio per il doppio appuntamento settimanale. Dopo quello che è accaduto nell’ultima edizione del reality, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire in prima persona dettando regole più severe e punizioni per chi come si è visto viola i requisiti da lui stabiliti.

Stando alle prime indiscrezioni nel cast della prossima edizione del Grande Fratello 8 troveremo personaggi sia appartenenti al mondo dello spettacolo e non. Il reality infatti, potrebbe andare in onda con un singolo appuntamento settimanale e al suo posto ci sarebbe spazio per la messa in onda di Uomini e donne nella fascia di prime time. Precisiamo però che al momento si tratta solo di indiscrezioni e che per adesso nulla è ancora confermato.