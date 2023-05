L’Isola dei Famosi nuoce alla salute, concorrenti in pericolo? La grave segnalazione

In queste ore sta circolando sul web l’intervista rilasciata da un personaggio molto famose il quale ha parlato dell’Isola dei Famosi e del fatto che i concorrenti siano in pericolo. In particolare, pare che il reality show incentrato sulla sopravvivenza ponga i protagonisti a vivere in condizioni davvero nocive per la salute.

A denunciare il tutto è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Di Più Tv infatti, il protagonista ha fatto delle confessioni davvero inedite. Vediamo di che cosa si tratta.

Concorrenti in pericolo all’Isola dei Famosi? La denuncia di Platinette

Partecipare all’Isola dei Famosi mette davvero in serio pericolo la salute dei concorrenti? Secondo il punto di vista di Platinette la risposta è affermativa. Stando a quanto rivelato da Mauro, infatti, il regime alimentare e le abitudini imposti ai naufraghi nuocerebbero seriamente alle loro condizioni psicofisiche. Essere costretti a vivere con soli 40 g di riso al giorno sembra una cosa davvero allucinante e pericolosa per la salute.

Inoltre, i concorrenti si trovano a vivere 24 ore su 24 su di una spiaggia, esposti alle intemperie, al caldo, al sole, al freddo e alle piogge. Per non parlare, poi, dei numerosi insetti che son presenti sull’isola e che, molto spesso, pungono i concorrenti generando anche delle infezioni piuttosto importanti. Anche le varie prove potrebbero generare degli infortuni, come accaduto ad alcuni protagonisti del reality show, i quali hanno dovuto abbandonare il programma a causa di incidenti e malori fisici.

Bufera sul web, saranno presi provvedimenti?

Insomma, pare proprio che ci sia un serio pericolo per la salute dei concorrenti che prendono parte all’Isola dei Famosi. Non a caso, infatti, prima di essere scelti per il reality show, i concorrenti devono necessariamente avere un quadro clinico impeccabile. Anche la presenza di un problema minimo o di uno scompenso rende impossibile la partecipazione di un naufrago al programma.

Ad ogni modo, anche coloro i quali stanno bene non dovrebbero essere sottoposti a simili trattamenti. Questa denuncia di Platinette, chiaramente, sta sollevando un grosso polverone sul web. In molti stanno cominciando a preoccuparsi per le condizioni di salute dei vari protagonisti di questa esperienza. Verranno, dunque, presi dei provvedimenti da parte degli autori della trasmissione allo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità sull’Isola? Non resta che attendere per scoprilo.