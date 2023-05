Un posto al sole anticipazioni al 19 maggio 2023: Giulia è in pericolo!

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi vedremo al centro della trama anche Giulia. La donna infatti si ritroverà ad affrontare un brutto periodo, a causa di minacce da parte di un boss.

Un posto al sole anticipazioni: Giulia in pericolo di vita, una donna minaccia Lara

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, che vanno dal 15 al 19 maggio, i telespettatori saranno coinvolti da una trama sempre più avvincente. A quanto pare, l’attenzione si concentrerà su un personaggio in particolare.

Verrà minacciata dal Boss

Giulia si troverà a fare i conti con una situazione pericolosa. La donna verrà minacciata dal boss di zona, Eduardo, fratello della donna che lavora a casa di suo figlio, nel Palazzo. Per la donna si metterà davvero male.

Le anticipazioni ci fanno sapere che la trama si sposterà anche su Marina, Lara e Roberto. Per la Martinelli potrebbe esserci una svolta. Infatti, da qualche giorno una donna dall’identità misteriosa la sta osservando. Qualcuno vuole smascherarla e la verità potrebbe venire presto a galla.

Un posto al sole: Franco e Angela in difficoltà

Nel corso di questa settimana vedremo anche Franco ed Angela in serie difficoltà. La coppia, insieme a Bianca, potrebbe trasferirsi presto in Sicilia. Il Boschi, infatti, ha perso il lavoro, ed è stato costretto per questo a chiudere il garage. Qualche settimana fa aveva ricevuto una proposta lavorativa lontano da Napoli e adesso l’idea di accettare, davanti ad una situazione economica sempre più difficile, non sembra essere così lontana.

Le anticipazioni ci fanno sapere che ben presto tutta la famiglia si allontanerà da Napoli, uscendo di scena dalla soap. Al momento però non sappiamo se il lor è un addio o un abbandono momentaneo.