Oroscopo 16 maggio 2023: Toro combattuti, Scorpione un po’ sottotono

Secondo l’oroscopo del 16 maggio gli Ariete sono in procinto di prendere delle importanti decisioni. I Capricorno possono cimentarsi in nuovi progetti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ ansiosi e questo potrebbe portarvi a fare degli errori di valutazione. Attendete tempi migliori per prendere delle decisioni molto importanti che riguardano il vostro futuro.

Toro. Ci sono delle situazioni che stanno mettendo il vostro umore e la vostra tolleranza a dura prova. Se siete piuttosto indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è necessario fermarsi e fare un’analisi interiore.

Gemelli. Giornata molto interessante in amore. L’Oroscopo del 16 maggio vi invita a mettere da parte il rancore e a concentrarvi di più sul futuro e da quello che vi attende. Siate più ottimisti.

Cancro. Siete un po’ troppo impazienti e questo potrebbe portare a prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Non siate troppo rigidi dal punto di vista sentimentale e apritevi di più.

Leone. Non bisogna essere troppo timorosi. Al contempo, però, è necessario riflettere prima di prendere una decisione importante. In amore è tempo di essere un po’ più determinati.

Vergine. Nel lavoro ci sono delle faccende da chiarire e da mettere a posto. Cercate di non essere troppo irruenti. In ambito sentimentale dovete essere cauti e non farvi prendere troppo dal panico.

Previsioni 16 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Secondo l’oroscopo del 16 maggio, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più determinati e presenti. Se volete realmente qualcosa o qualcuno, dovete insistere, altrimenti qualcuno vi ruberà la polpetta dal piatto.

Scorpione. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe compromettere un po’ il vostro operato. Ci vorrebbe un po’ di sano riposo in modo da tornare più carichi di prima.

Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più pazienti. Non aspettate che siano gli altri fare il primo passo nei vostri confronti. Se desiderate chiarire delle faccende in sospeso, fatelo.

Capricorno. Buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita, sia dal punto di vista personale sia professionale. Chi sta cercando un nuovo impiego o vuole costruire basi solide in amore, ha campo libero.

Acquario. Giornata piuttosto intensa dal punto di vista professionale. Ci sono molte cose da fare e situazioni da chiarire, ad ogni modo, cercate di non perdere la pazienza. In amore è necessario essere determinati.

Pesci. Oggi vi sentite un po’ frastornati. Forse ci sono state delle controversie che vi hanno messo k.o. nel corso di questo fine settimana. Adesso, però, è tempo di rialzarsi e darsi da fare.