Amici, due professori pronti a fare i bagagli: mistero sull’assenza di Rudy durante la finale, c’è stata una lite

In queste ultime settimane si è parlato molto dell’addio di due professori dal talent il prossimo anno. Stiamo parlando di Arisa e di Raimondo Todaro. Inoltre sta facendo molto discutere il comportamento di Rudy Zerbi durante la finale di Amici 22.

Il serale è ufficialmente terminato con la vittoria di Mattia Zenzola, premiato al televoto nella sfida contro Angelina Mango. Tuttavia, nello spettacolo generale, non è passato inosservato una grande assenza. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Rudy Zerbi in quanto non è mai stato inquadrato dalle telecamere.

Amici: Arisa e Raimondo Todaro pronti a lasciare il talent

Secondo alcuni rumors Arisa e Raimondo Todaro non saranno nuovamente coach rispettivamente di canto e di ballo ad Amici 23. Come riportano alcuni siti di gossip la cantante vorrebbe tornare a dedicarsi completamente alla carriera musicale, lasciando momentaneamente da parte il mondo della televisione e dunque il ruolo da insegnante ad Amici 23. Il suo obiettivo, infatti, è partecipare al Festival di Sanremo 2024 e di conseguenza vuole concentrarsi su quello.

Diversamente invece è la situazione per Raimondo Todaro. Il ballerino pare che da tempo on si senta più a suo agio, ne con il ruolo di insegnante ne tanto meno con i colleghi. Ad accorgersi del suo malessere anche la stessa Maria De Filippi che più di una volta glielo ha fatto notare.

Preoccupa la strana assenza di Rudy durante la finale di Amici 2023

Come detto in precedenza in molti ieri sera durante la finale hanno notato che l’insegnante di canto non è mai stato inquadrato rispetto ai suoi colleghi. Secondo alcune indiscrezioni il motivo per cui Rudy Zerbi non è mai stato inquadrato sarebbe legato ad un presunto litigio prima della diretta del Serale di Amici 22.

Quale con precisione non si sa ancora, ma che qualcosa possa essere davvero accaduto lo si evince ad un certo punto della puntata. Parliamo del momento in cui bisogna promuovere l’album di Angelina e Maria De Filippi interpella il collega o quanto meno tenta di renderlo partecipe, ma quest’ultimo dopo aver rifiutato passa il compito a Wax