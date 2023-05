Temptation Island 2023: le possibili coppie e cosa cambia nel reality delle tentazioni

Quando inizia Temptation Island? A svelarlo ci pensa Lorenzo Pugnaloni, che con il suo profilo Instagram tiene sempre informati i telespettatori sulle vicende riguardanti Uomini e Donne.

C’è grande attesa per questa edizione del reality che ricordiamo ritorna dopo due anni di assenza. Ma a quando è prevista la data ufficiale e chi sono le coppie?

Tutto pronto per Temptation Island: cast e quando inizia

Ebbene finalmente abbiamo la data ufficiale venerdì 26 giugno 2023. Il reality show delle tentazioni di Maria De Filippi andrà in onda, come sempre, in prima serata. Così il pubblico di Canale 5 affezionato ai programmi di ‘Queen Mary’ potrà finalmente vedere nuove coppie mettere alla prova il proprio amore.

Sembra che qualche volto proveniente proprio da UeD potrebbe far parte di questa nuova edizione del reality estivo. Infatti, tra le anticipazioni date con l’annuncio di oggi si legge che tra i tentatori e le tentatrici potrebbe esserci qualche volto già noto del dating show. Invece pare proprio che tra le coppie non ci saranno personaggi già noti sul piccolo schermo. Si parlava in effetti di un’edizione con relazioni tutte da conoscere.

Quali saranno le coppie di questa edizione del reality?

Per scoprire quali saranno le coppie di Temptation Island 2023 bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che le riprese dei 21 giorni previsti per ogni edizione del reality inizieranno tra pochi giorni. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena, come accade ormai da tanti. Qualcuno quasi sicuramente si lascerà altri invece supereranno le proprie difficoltà

Come detto in precedenza nell’estate del 2022, il reality non è andato in onda e questa decisione ha lasciato i telespettatori più affezionati con l’amaro in bocca. Di conseguenza il ritorno del reality è stato molto apprezzato e proprio per questo motivo tutti non vedono l’ora che venga trasmesso