Un posto al sole anticipazioni martedì 16 maggio 2023: Franco Angela e Bianca lasciano Napoli

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Un posto al sole.

Quella di martedì 16 maggio 2023 sarà un episodio molto significato e anche triste per molti fan della serie.

Dopo aver visto per mesi Angela e Franco in crisi, finalmente li riscopriremo in armonia tra loro al punto che decideranno di cambiare radicalmente la loro vita trasferendosi in Sicilia con Bianca.

Problemi seri, invece, inizieranno per Giulia Poggi che entrerà nel mirino del clan dei Sabbiese e, stavolta, non potrà nemmeno contare sull’aiuto del genero. Problemi anche per Marina che si sente sempre più lontana da Roberto.

Un posto al sole anticipazioni: Addio a Franco, Angela e Bianca

Dopo tante incomprensioni, litigi e tensioni sembrerà tornato il sereno in casa Boschi. Tra Franco e Angela, infatti, ci sarà nuovamente l’armonia di coppia che ci eravamo abituati a non vedere più. La coppia deciderà insieme di dare una svolta alla propria vita e cambiare di consenguenza la loro esistenza. I coniugi, infatti, decideranno di trasferirsi in Sicilia dove Angela ha avuto un’ennesima proposta di lavoro.

La signora Giulia Poggi dovrà rinunciare alla vicinanza della figlia, del genero e della piccola Bianca e per lei questo sarà un momento molto delicato. La donna, oltre a questo sarà infastidita da Eduardo e, per questo, entrerà nel mirino del suo clan da cui riceverà pesantissime minacce. La donna avrà tanta paura per la sua stessa vita..

Anticipazioni 16 maggio: Marina sempre più lontana da Roberto

Le anticipazioni relative alla puntata del 16 maggio ci fanno sapere che anche la situazione a casa Ferri è drammatica. Marina è andata via e questo ha portato Lara ad avvicinarsi sempre di più a Roberto. La Martinelli va avanti con il suo piano malefico ma non sa che presto tutte le sue bugie verranno a galla. Una donna, la vera madre del piccolo Tommaso le darà del filo da torcere