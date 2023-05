Uomini e Donne Story fa flop: bufera sul web, spettatori avanzano una richiesta

A partire da oggi, lunedì 15 maggio, in sostituzione del consueto appuntamento con Uomini e Donne, l’azienda ha deciso di mandare in onda Uomini e Donne Story. Si tratta di un recap dell’edizione di quest’anno della trasmissione di Maria De Filippi.

I contenuti mandati in onda, però, non sono molto piaciuti ai telespettatori. La maggior parte degli utenti del web ha protestato contro la decisione di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Cosa è andato in onda a Uomini e Donne Story

Uomini e Donne Story non sta piacendo ai fan di Uomini e Donne. La conduttrice ha deciso di mandare in onda il meglio di questa stagione. Nella puntata di oggi, ad esempio, si è partiti da Gemma Galgani e dalla fugace conoscenza avuta con un cavaliere. Successivamente si è passati a Ida Platano e gli scontri avuti con Riccardo Guarnieri dopo le vacanze estive dell’anno scorso.

A seguire, è stato mostrato il ritorno in studio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, con tanto di filmato sul loro matrimonii. Passando ai più giovani, poi, si è parlato dei troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Nel dettaglio sono state mostrate le prime esterne fatte rispettivamente con Alessio Corvino e Carola Carpanelli. Ad ogni modo, questa decisione proprio non è piaciuta ai telespettatori.

Il web in protesta, avanzata una richiesta

Diversi utenti, infatti, si sono riversati su Twitter per criticare Uomini e Donne Story. In molti hanno sbottato contro la padrona di casa accusando lo staff di aver sbagliato a mandare in onda il meglio dell’edizione che si è appena conclusa. I motivi risiedono essenzialmente nel fatto che è passato troppo poco tempo dalla loro messa in onda, quindi, sono fatti ancora troppo recenti.

Proprio per tale ragione, in molti hanno avanzato una richiesta. Nello specifico, c’è chi ha chiesto agli autori di Uomini e Donne di mostrare dei contenuti un po’ più vecchi, risalenti ad esempio al 2008, 2009 ecc. Anche rivedere un recap di tutte le scelte più memorabili della trasmissione sarebbe stata una scelta molto più azzeccata secondo gli spettatori del dating show di Canale 5. Cosa deciderà di fare lo staff di Maria? Saranno apportate delle modifiche oppure no? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.