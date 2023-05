Isola dei famosi, Corinne sviene in diretta, Ilary massacrata sui social: è bufera

Corinne Clery è svenuta in diretta nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi. Il tutto è accaduto quando è stato proposto a lei, Pamela Camassa e Paolo Noise di fare una prova complicata, di coraggio, per trovare tre chiavi in gradi di aprire un baule misterioso.

Mentre gli altri due naufraghi si sono recati in postazione tranquillamente, ecco che Corinne si è subito ribellata. Nel baule sarebbero dovuti esserci dei serpenti e invece c’erano blatte e foglie.

Corinne Clery sviene all’Isola dei famosi: panico e spavento per i telespettatori

Alvin ha deciso di trasportare Corinne nell’altra zona della Palapa per convincerla a fare la prova. Ilary Blasi ha subito fatto notare che l’atteggiamento dell’inviato speciale non stava aiutando per nulla. Infatti, la Clery ha continuato a tirarsi indietro spaventata. “Non ci penso proprio”, ha assicurato la naufraga. Mentre tutti cercavano di convincerla ecco che l’attrice francese è apparsa profondamente provata, al punto che è caduta tra le braccia di Alvin.

Una scena che vista da casa ha spaventato e non poco il pubblico. Infatti, si è vista Corinne provare a parlare per poi dire non sento, non vedo e svenire. Il tutto davanti agli occhi delle telecamere e dei telespettatori a casa, che impietriti davanti alla scena hanno avuto molta paura.

Una paura e preoccupazione che sembra non aver toccato minimamente la Blasi dato che la sua faccia è rimasta impassibile. Un atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi di chi in quel momento guardava la tv. Inutile dire le critiche e le offese che le sono arrivate dai detrattori, qualcuno possiamo dire ha anche esagerato augurandole il peggio.

Il web si scatenata contro Alvin e Ilary Blasi: Poco tatto, pessimi

Qualcuno in rete ha sottolineato che con le fobie non si scherza e l’attrice francese è andata seriamente in panico alla sola possibilità di vedere un serpente. La maggior parte del pubblico crede che non avrebbero dovuto insistere di fronte al rifiuto spontaneo di Corinne. Va considerato che comunque non erano presenti dei serpenti come l’attrice pensava. Inoltre, qualcun altro ha criticato anche il modo in cui Alvin ha provato a sostenere la naufraga.