Uomini e donne anticipazioni, la De Filippi pronta al colpaccio: ecco chi potrebbe fare fuori!

Da alcune ore in rete si parla della possibilità di vedere Uomini e donne in prima serata, sempre su Canale 5. Un’indiscrezione che al momento non ha nulla di confermato ma sembra che ci siano buone possibilità che ciò accada. Intanto c’è da dire che non sarebbe la prima volta che il programma condotto dalla Den Filippi va in onda in prima serata.

Ebbene secondo Blasting News, i protagonisti del famoso show con Gianni Sperti e Tina Cipollari a settembre potrebbero avere riservato a loro una prima serata su Canale 5, una volta a settimana. Questo perché prenderebbe così il posto di uno dei due appuntamenti settimanali del Grande Fratello Vip. Ma ria è pronto a far fuori Signorini?

Uomini e donne in prima serata? Cosa sappiamo sull’indiscrezione

Dopo le decisione prese da parte di Pier Silvio Berlusconi sul GF Vip dio sicuro quest’anno il reality andrà in onda per molto più poco tempo. Oltre questo, le indiscrezioni parlano di un unico e solo appuntamento settimanale per il GF Vip di Signorini da settembre.

L’altra serata dovrebbe essere occupata dal famoso dating show del Trono Over e del Trono Classico. Ovviamente non c’è alcuna notizia ufficiale che va a confermare questo rumor. Dunque, è bene prendere il tutto con le pinze.

Questa volta, Uomini e Donne in prima serata non dovrebbe andare in onda con degli appuntamenti speciali ma sarebbe trasmesso con una puntata fissa del programma in onda ogni settimana. In questo modo, andrebbe a togliere spazio al GF Vip di Alfonso Signorini, che è andato spesso in onda con il doppio appuntamento.

Gli ascolti di Uomini e donne in prima serata: un successo

Come in molti sanno già in passato Uomini e donne è andato in onda in prima serata. Basti ricordare la famosa lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti o alle scelte al castello. In entrambi i casi Maria De Filippi non ha temuto concorrenza, come sempre i suoi programmi sono un grande successo! Quindi non è escluso che Alfonso Signorini possa perdere molto