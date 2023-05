Isola dei Famosi nella bufera: casi Corinne e Fiore gestiti malissimo: “Costrette a…”

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi si sono verificati dei casi un po’ incresciosi che hanno riguardato soprattutto Corinne Clery e Fiore Argento. Le due donne, per motivi diversi, hanno mostrato le loro fragilità e un loro malessere.

Gli autori e, soprattutto, la padrona di casa, però, non sono sembrati molto accondiscendenti nei loro confronti, anzi. Le due donne, secondo molti utenti del web, sarebbero state trattate malissimo. Vediamo cosa è successo.

L’abbandono di Fiore Argento dall’Isola dei Famosi

Ieri all’Isola dei Famosi ci sono stati due episodi monto interessanti che hanno riguardato Fiore Argento e Corinne Clery. La prima ha subito un infortunio e ieri ha manifestato la volontà di ritirarsi in quanto sta soffrendo troppo. La donna si. è fratturata il mignolo del piede, pertanto, è costretta ad avere una fasciatura che somiglia ad un gesso. I medici le hanno confermato di essere idonea a continuare, tuttavia, Fiore ha ammesso di non poter fare nulla, neppure il bagno.

Questo perché, nel momento in cui si avvicina all’acqua per rinfrescarsi o per lavarsi, la fasciatura si bagna e si allarga e a quel punto il mignolo si muove all’interno. Quando la fascia si asciuga, poi, si solidifica nuovamente e Fiore ha ammesso di sentire un dolore fortissimo. In studio, però, tutti hanno provato a convincere la donna a rimanere, al punto che c’è stata anche una telefonata di Asia Argento. Quest’ultima è stata anche un po’ aggressiva nell’imporre a sua sorella di rimanere. (Continua dopo il video)

Asia ha voluto mostrare la sua vicinanza a sua sorella Fiore! #Isola pic.twitter.com/FqO3YQHOjF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Il malore di Corinne Clery e la bufera sul web

Fiore, in un primo momento, aveva detto che sarebbe rimasta, ma poi ha cambiato ide a fine puntata e si è ritirata. In molti hanno criticato il comportamento degli autori i quali pare abbiano fatto di tutto per forzare la giovane a continuare questa avventura per lei, ormai, deleteria. In merito a Corinne Clery, invece, lei ha avuto un malore in diretta in quanto ha la fobia dei serpenti e si sarebbe dovuta sottoporre ad una prova di coraggio.

La donna è letteralmente svenuta tra le braccia di Alvin, tuttavia, dallo studio tutti sono sembrati piuttosto impassibili, specie la conduttrice. Sul web, infatti, in tanti si sono scagliati contro di lei e contro il programma accusando tutti di mostrare davvero una scarsa sensibilità e di costringere i concorrenti a fare cose che non vogliono.