Isola 2023, Simone Antolini parla per la prima volta della figlia: Cecchi Paone lancia stoccata (VIDEO)

Ieri, durante la puntata dell’Isola dei Famosi, Simone Antolini ha finalmente rotto il silenzio su sua figlia. Nel corso delle precedenti puntate, infatti, si era parlato di una certa Melissa. Il ragazzo, però, aveva dichiarato di non essere ancora pronto a parlare di questa persona.

Tuttavia, sul web erano già trapelate delle indiscrezioni in merito alla Reale identità di questa bambina. Tutti, ormai, sapevano che si trattasse della figlia di Simone. Nella messa in onda di ieri del reality show, però, il ragazzo ha voluto affrontare di persona la questione ed ha fatto delle confessioni.

Simone Antolini svela chi è Melissa all’Isola dei Famosi

Simone Antolini ha una figlia ed ha voluto parlare di lei durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha invitato in studio i due ex concorrenti del reality show dopo il loro abbandono. L’attenzione, però, si è subito focalizzata sulla vita privata di Simone. La conduttrice, infatti, ha chiesto Alex naufrago se fosse pronto a parlare di Melissa. Ebbene, il giovane ha voluto ringraziare la presentatrice per il tatto che ha sempre dimostrato di avere sulla faccenda.

Successivamente, poi, ha annunciato con fierezza che Melissa sia sua figlia. Simone ha avuto questa bambina, che ormai sta per compiere 5 anni, dalla precedente relazione avuta con la sua ex fidanzata. All’epoca aveva solo 17 anni e si trovò invischiato in una situazione apparentemente troppo più grande di lui. Con il tempo, però, è cresciuto ed ha imparato a prendersi cura di questa bambina. (Continua dopo il video)

Le parole di Simone nei confronti di Melissa! #Isola pic.twitter.com/5fdMjlT2p4 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

L’intervento di Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini ha ammesso di essere legatissimo sua figlia e di essere tanto maturato con il tempo. Ad avallare la sua tesi ci ha pensato anche Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista, infatti, ha ammesso di essersi perdutamente innamorato di Simone nel momento in cui lo ha visto prendersi cura di sua figlia.

Ad un certo punto, però, Alessandro ha voluto lanciare una stoccata durante la sua ospitata L’Isola dei Famosi. Nello specifico, infatti, a posto l’accento su come una persona omosessuale sia in grado di prendersi cura di un bambino e di comportarsi da madre e da padre. Le sue parole, detto con tutta quella enfasi, sono sembrate una sorta di propaganda contro coloro i quali sono contrari alle adozioni da parte di persone omosessuali.