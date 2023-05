Oroscopo 17 maggio 2023: Gemelli permalosi, Sagittario creativi

Le previsioni dell’oroscopo del 17 maggio vedono i nati sotto il segno del Cancro molto testardi. Gli Acquario, invece, devono essere un po’ più pazienti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ stressante dal punto di vista del lavoro. Ci sono un po’ troppe cose in ballo, quindi, sarebbe opportuno fare un po’ di ordine. Giornata piena di impegni per voi.

Toro. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di lottare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore è tempo di darsi da fare e di non arrendersi. Siete molto predisposti al dialogo e al perdono.

Gemelli. Siete un po’ permalosi e questo potrebbe compromettere qualche rapporto interpersonale. Le previsioni dell’oroscopo del 17 maggio vi invitano ad essere un po’ meno inflessibili su certe cose.

Cancro. Siete molto caparbi. Quando vi mettete una cosa in testa difficilmente cambiate idea. Cercate di essere cauti e di non tirare troppo la corda su di un progetto lavorativo molto importane.

Leone. Se vi state cimentando in un qualcosa di nuovo, potreste trovarlo molto stimolante. Non siete amanti della monotonia e non vi piace iniziare la giornata sapendo già in che modo andrà a finire.

Vergine. Non siete persone molto temerarie, di solito fate un passo solamente se avete la consapevolezza di essere perfettamente in grado di portarli a termine. Ci sono delle circostanze, però, in cui bisognerebbe rischiare di più.

Previsioni 17 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete molto passionali, ma è importante non commettere degli errori dettati solamente dal vostro istinto. Nel lavoro, invece, è tempo di dimostrare a tutti quanto valete.

Scorpione. Fate una cosa per volta. Spesso vi riempite la testa e la vita di troppi concetti, finendo per non riuscire a portarli tutti a termine. Con calma e pazienza riuscirete a fare tutto.

Sagittario. La creatività non vi manca di certo. L’Oroscopo del 17 maggio vi invita ad essere un po’ più decisi in amore. Spesso vi lasciate prendere un po’ troppo dai dubbi al punto da non notare delle cose che, in realtà, sono palesi.

Capricorno. Buon momento per ripartire da zero. Se avete da poco chiuso una storia o lasciato un lavoro, adesso potete rimettervi in campo. Occhio ad un’opportunità professionale in arrivo.

Acquario. Cercate di essere un po’ più pazienti e di aspettare prima di prendere delle decisioni in maniera troppo repentina. In ambito sentimentale dovete darvi da fare se volete conquistare il cuore di qualcuno.

Pesci. Le cose semplici sono sempre le più belle. Non bisogna strafare per colpire qualcuno. Ci sono delle interessanti novitàin arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Occhi ben aperti.