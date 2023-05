Alessandro Cecchi Paone svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi: ecco come sta (VIDEO)

Alessandro Cecchi Paone ha svelato quanti chili ha perso durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Il naufrago è rimasto quasi un mese all’interno del reality show più difficile di sempre che quest’anno sembra ancora più duro del solito.

Durante la puntata odierna di Mattino 5, infatti, il giornalista è apparso nuovamente tra gli opinionisti di Federica Panicucci ed ha fatto degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ecco cosa ha rivelato.

Ecco quanti chili ha perso Alessandro Cecchi Paone

Tra le curiosità più grandi sugli ex concorrenti dell’Isola dei Famosi c’è, sicuramente, quella inerente il peso dei protagonisti. Alessandro Cecchi Paone, infatti, ha svelato quanti chili ha perso a seguito di questa esperienza. Il giornalista è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ed ha fatto delle interessanti confessioni sulla sua situazione fisica. Il protagonista è apparso in grande forma, sta di fatto che la conduttrice si è complimentata con lui.

Successivamente, poi, Alessandro è entrato un po’ più nel vivo ed ha svelato di essere dimagrito tanto durante questa esperienza. Nel dettaglio ha perso circa 12 chili. Cecchi Paone ha sottolineato che, almeno sotto questo punto di vista, l’Isola è un reality show davvero utile. Chi desidera tornare in forma, infatti, dovrebbe seriamente prenderla in considerazione l’idea di partire per l’Honduras.

Come stanno lui e Simone dopo l’isola dei Famosi

Ad ogni modo, al di là dei chili che ha perso, Alessandro Cecchi Paone ha svelato di stare molto bene dopo l’Isola dei Famosi. Appare più abbronzato e rilassato. Il protagonista, poi, ha fatto anche degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Simone Antolini. Ricordiamo che i due hanno abbandonato il programma in quanto il giovane stava molto male. Ad ogni modo, Alessandro ha specificato che adesso sta molto meglio.

Per fortuna, Simone è stato curato nel migliore dei modi, sia dai medici presenti in Honduras che fanno parte dello staff del programma, sia qui in Italia. Al momento, infatti, si è ripreso quasi del tutto. Inoltre, l’ospite ha anche detto che questo è un momento molto particolare per il suo compagno in quanto ha appena comunicato a tutti l’identità di Melissa, la quale è appunto la figlia avuta dalla sua precedente relazione. Alessandro è estremamente fiero di lui e del modo in cui ha affrontato la paternità, pertanto, i due sono molto felici.