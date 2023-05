Un posto al sole anticipazioni al 26 maggio 2023: la vera madre di Tommaso affronta Lara, Roberto ad un passo dalla verità

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi vedremo grandi colpi di scena. Orami si è capito benissimo che la donna che controlla Lara e Ida la vera madre di Tommaso.

Quest’ultima è tornata a Napoli con un solo obiettivo quello di riprendersi suo figlio. Intanto, la Martinelli è convinta di essere riuscita a riconquistare Roberto e non si rende conto che i guai per lei sono appena in iniziati.

Un posto al sole anticipazioni: Ida rivuole a tutti i costi Tommaso

Nei prossimi episodi di Un posto al sole che vanno al 26 maggio, le anticipazioni ci fanno sapere che Ida sarà determinata a riprendersi indietro suo figlio e a nulla varranno i tentativi di Martinelli di sbarazzarsi di lei. Roberto, ignaro di cosa stia accadendo, si affezionerà sempre più al piccolo Tommy ma non sa ancora che tutto questo è solo una finzione.

La vera madre del bambino, si mostrerà pentita di aver ”venduto” il figlio e rivelerà alla perfida bionda di volerselo riprendere. Le anticipazioni rivelano che Martinelli, ad un certo punto, sarà convinta di essere riuscita a sbarazzarsi della donna, tuttavia dovrà presto ricredersi dal momento che la giovane si presenterà a Napoli.

Lara presto sarà smascherata: Roberto vicino alla verità

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che proprio nel momento in cui Lara era ad un passo dal realizzare il suo sogno di formare una famiglia con Roberto e Tommy la donna si ritroverà a dover affrontare la vera mamma del bambino pronta a tutto per riprenderselo.

Di conseguenza Roberto potrebbe scoprire tutto da un momento all’altro. A quanto pare, nel corso dei prossimi episodi si assisterà inoltre al ritorno del dottor De Santis, che si preparerà ad assumere il ruolo di primario del San Filippo.