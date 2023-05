Belen Rodriguez cade in diretta a Le Iene: lo scivolone e la battuta offensiva alla madre

Rovinosa caduta di Belen Rodriguez in apertura della puntata del 16 maggio de Le Iene. La showgirl argentina, mentre stava facendo il suo ingresso a ritmo di musica dal dietro le quinte del programma, è inciampata mentre stava salutando Nathan Kiboba schioccandogli un cinque. Inutile dire che il video è subito diventato virale.

Immediatamente i presentatori dello show di Italia Uno, Nathan e Max Angioni, sono corsi a sincerarsi delle condizioni della collega che, fortunatamente, non si è fatta male…

Belen Rodriguez cade in diretta a Le Iene

Sono bastati pochi secondi per far diventare la caduta di Belen virale. Dopo essersi accertati che la show girl non si è fatta nulla di male, anche la stessa Rodriguez è scoppiata a ridere. A quanto pare anche sua madre presente dietro le quinte ha reagito con una risata e la show girl non ci ha pensato due volte a mandarla a quel paese. “Non c’è un ca**o da ridere ahahahha”, ha replicato.

Fortunatamente, come detto, in precedenza, per la conduttrice non è accaduto nulla di grave e il tutto si è risolto così… con una battuta. Ovviamente il capitombolo della Rodriguez è stato mandato in onda in quanto Le Iene come tutti sanno è in diretta.

La passione di Belen per il tacco 12

Belén Rodriguez, oltre ad essere una nota conduttrice, è anche un’esperta e icona di moda. Moltissime giovani e non si ispirano alla showgirl per i loro outfit, cercando di copiare al meglio il suo stile. Ebbene, recentemente, l’argentina ha voluto aprire il suo guardaroba, per mostrare ai suoi fan tutti i suoi segreti.

Ciò che ha colpito maggiormente dell’armadio della 38enne è stata stata sicuramente l’immensa collezione di scarpe tutte tacco 12 e borse griffate, con dei prezzi da capogiro. Difatti, ne ha di ogni tipo, dai classici décolleté neri ai modelli gioiello, fino ad arrivare a quelli più colorati. Ma, quali sono le marche predilette dalla conduttrice? Principalmente, Alevi Milano, Ninalilou, Le Silla e Giuseppe Zanotti.