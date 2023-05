Aurora Tropea è stata cacciata da Uomini e Donne? Ecco come stanno le cose

Sul finire di questa edizione di Uomini e Donne c’è stato l’inatteso ritorno di Aurora Tropea. La dama era stata una protagonista di qualche anno fa, ma poi andò via anche a causa di alcuni problemi con il parterre e, forse, con gli autori.

Una volta fuori, infatti, non si espresse molto bene nei riguardi della produzione e questo fece indispettire parecchio Gianni Sperti e altri collaboratori di Maria De Filippi. Il suo ritorno, dunque, ha generato molto sgomento, ma stavolta lo staff si è preso la sua rivincita mandandola via? Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

La sparizione improvvisa di Aurora Tropea

Quale sarà il destino di Aurora tropea a Uomini e Donne? Dopo una pausa discretamente lunga, la dama è tornata in studio più agguerrita che mai. Nel corso delle varie puntate a cui ha presenziato, infatti, si è scagliata duramente contro Armando Incarnato portando delle segnalazioni su di lui. Purtroppo per lei, però, nessuna di queste è riuscita a scalfire il napoletano, che si è sempre difeso convincendo di più i presenti in studio e il pubblico da casa.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, però, Aurora non è apparsa. In molti, dunque, hanno subito cominciato a pensare che la donna possa essere stata cacciata dalla trasmissione a seguito dei suoi comportamenti discutibili. Inoltre, nel tempo che è rimasta in studio, non è riuscita ad allacciare rapporto con nessuno. Per queste ragioni, in molti hanno iniziato a credere che il suo ritorno fosse finalizzato solo a screditare alcuni esponenti del parterre.

Ecco le sorti della dama di Uomini e Donne

Ad ogni modo, stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, non risulta affatto che Aurora Tropea sia stata cacciata da Uomini e Donne. I motivi per i quali la dama si è assentata nel corso delle ultime registrazioni risiedono in alcuni problemi personali che avrebbe avuto di recente. Al momento, però, non ci è dato sapere di che natura siano questi imprevisti che hanno reso incompatibile la sua partecipazione al programma.

In ogni caso, sembra che a partire dalla prossima stagione di Uomini e Donne, la dama tornerà in studio e avrà la possibilità di relazionarsi con i cavalieri che riterrà più inclini alla sua persona. Questo naturalmente, nella speranza di trovare l’amore. In merito alla “guerra” contro Armando, invece, cosa farà la protagonista? Si arrenderà o continuerà a trovare il modo di screditarlo? Vedremo.