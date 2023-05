Sophie Codegoni ha fatto una cosa vietata e pericolosa in gravidanza? Gravi accuse da Corona

In queste ore stanno circolando sul web delle gravissime accuse da parte di Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni. Nello specifico, pare che la giovane si sia resa protagonista di comportamenti assolutamente sbagliati durante la sua gravidanza.

Pare che la protagonista abbia preso delle decisioni che avrebbero potuto compromettere la salute della sua piccola Celine Blue. Si tratta di accuse molto pesanti, pertanto, l’utilizzo del condizionale è assolutamente d’obbligo.

La gravissima accusa di Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è stata duramente attaccata da Fabrizio Corona. Quest’ultimo, dopo che i suoi account Instagram, sono stati bloccati e continuano ad avere problemi, ha deciso di riversarsi su Telegram, dove può parlare in maniera molto più libera e sganciare le sue bombe di gossip. Ebbene, in queste ore, l’ex re dei paparazzi ha posto nel suo mirino l’x concorrente del GF Vip e tronista di Uomini e Donne.

Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, da poco Sophie ha dato alla luce la sua bambina, avuta dalla storia d’amore con Alessandro Basciano. La giovane, da brava influencer quale è, ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan circa le evoluzioni della sua gravidanza. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dall’ex paparazzo, pare che la giovane abbia compiuto una cosa assolutamente vietata dai medici, ovvero, un filller.

La presunta “malattia” di Sophie

Fabrizio Corona ha dichiarato di aver voluto aspettare che Sophie Codegoni partorisse prima di sganciare questa bomba. A tal riguardo, infatti, ha detto che in molti, da un po’ di tempo a questa parte, hanno notato che le labbra della giovane siano particolarmente gonfie. Ebbene, Corona ha svelato che il motivo risiede nel fatto che la giovane abbia fatto delle iniezioni di acido ialuronico per aumentare il volume di tale parte del corpo.

Fabrizio ha preso spunto da questo presunto atto illecito di Sophie per parlare del tema della dismorfofobia. Si tratta di quel fenomeno che spinge le persone ad essere ossessionate dalla bellezza. La Codegoni lo sarebbe così tanto al punto da aver fatto una cosa che avrebbe potuto compromettere la salute della sua bambina. Ma le cose saranno andate davvero nel modo in cui ha raccontato Corona? Al momento la ragazza non ha ancora replicato, non resta che attendere per vedere se lo farà.