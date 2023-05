Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nuove voci di crisi: “Lei è scappata…” Cosa è successo

In questo periodo stanno circolando tantissime voci inerenti una presunta crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due protagonisti, da quando sono usciti dalla casa del GF Vip, non si sono separati un attimo.

Inoltre, hanno sempre condiviso con i loro fan i momenti più salienti delle loro giornate. Da un po’ di tempo, però, sembrano essere spariti in quanto non stanno più pubblicando contenuti in cui appaiono in reciproca compagnia. Sul web, allora, hanno cominciato a trapelare delle segnalazioni. Vediamo di che cosa si tratta.

I rumor sulla crisi tra Daniele e Oriana

Oriana e Daniele sono davvero in crisi? Questa è la domanda che molti fan della coppia si stanno ponendo in questi giorni. Dopo aver pubblicato tantissimi contenuti in reciproca compagnia e aver dimostrato di essere davvero molto affiatati, qualcosa è cambiato, almeno dai social. Ebbene sì, i due protagonisti hanno smesso di pubblicare contenuti all’interno dei quali appaiono in reciproca compagnia

Questo ha generato non pochi sospetti nei numerosi fan della coppia, i quali hanno cominciato a farsi delle domande a riguardo. Sul web, poi, sono trapelate anche delle segnalazioni in merito a delle presunte discussioni avvenute tra i due. Di recente, Oriana si trovava a Verona nella città natale di lui, ma pare che dopo pochissimo sia “scappata” via. Adesso, infatti, si trova a Madrid. (Continua dopo la foto)

Cosa si sa sulla storia tra la Marzoli e Dal Moro

In questi giorni Daniele e Oriana non sono insieme, ma questo sarà davvero sintomo di una crisi? Anche un po’ di giorni fa erano trapelate delle voci a riguardo, tuttavia, i due le avevano messe a tacere semplicemente tornando a mostrarsi sui social in perfetta sintonia. Adesso, però, ecco che i rumors sono ritornati, pertanto, che si sia davvero qualcosa di vero in tutti questi sospetti da parte dei fan?

Al momento, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Alcuni influencer esperti di gossip, però, hanno dichiarato di aver ricevuto molte segnalazioni sulla faccenda. Per adesso, però, non sembra sia arrivata nessuna notizia ufficiale di quello che starebbe accadendo. Molto probabilmente, quindi, i due avevano solo degli impegni improrogabili che li hanno spinti a separarsi obbligatoriamente per un periodo di tempo. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.