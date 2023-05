Giallo sulla chiusura anticipata di Verissimo, Silvia Toffanin non saluta nessuno: cosa c’è sotto

Lo scorso fine settimana si sarebbe conclusa l’edizione di quest’anno di Verissimo, si tratta di una chiusura anticipata che, tuttavia, sta lasciando dietro di sé parecchi strascichi. In tale occasione, infatti, Silvia Toffanin non ha salutato il pubblico come di consueto, prima della pausa estiva.

Ebbene, dietro questa scelta pare ci sia una motivazione ben precisa. Nei prossimi fine settimana, infatti, Verissimo continuerà ad andare in onda, ma in versione Story. Il tutto, però, sarà un po’ diverso dal solito e ci saranno anche contenuti inediti. Vediamo cosa è emerso.

I retroscena sulla chiusura anticipata di Verissimo

Quest’anno le trasmissione Mediaset stanno chiudendo con largo anticipo i battenti in vista della pausa estiva. Dopo la chiusura anticipata di Uomini e Donne, anche Verissimo ha avuto lo stesso destino. Il programma condotto da Silvia Toffanin, infatti, è giunto al capolinea molto prima rispetto al solito, specie per quanto concerne l’appuntamento del sabato. Domenica scorsa, però, Silvia non ha salutato i telespettatori come fa sempre.

Ebbene, il motivo risiede nel fatto che, malgrado l’edizione si sia conclusa, non è lo stesso per la Toffanin. Quest’ultima continuerà a tenere compagnia agli italiani per un altro mese probabilmente, sempre il sabato e la domenica e sempre al solito orario. Per le prossime settimane, infatti, sono previsti degli appuntamenti con Verissimo Story. Le varie interviste riproposte, però, pare saranno presentate da Silvia, che quindi tornerà negli studi Mediaset per registrare questi spezzoni. Mediante dei montaggi, poi ci sarà un remake delle migliori interviste.

Lo speciale su Amici e altri colpi di scena per Silvia Toffanin

Questo, però, non è tutto. Pare, infatti, che verranno mostrati anche dei contenuti inediti. La chiusura anticipata di Verissimo, dunque, sembra essere del tutto relativa. Sabato prossimo, ad esempio, ci sarà una puntata speciale interamente dedicata ad Amici. Il talent show ha chiuso i battenti domenica scorsa, decretando la vittoria del ballerino Mattia Zenzola.

Per l’occasione, dunque, in studio ci saranno i seguenti ospiti: il vincitore, i finalisti Angelina Mango, Wax e Isobel Kinnear. Inoltre presenzieranno anche gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi e, insieme a loro, ci saranno anche i professori Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa e Raimondo Todaro. Probabilmente, dunque, sarà nei prossimi appuntamenti che ci saranno i doverosi saluti della conduttrice per il suo pubblico.