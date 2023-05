Oroscopo 18 maggio 2023: Cancro impegnati, Capricorno attenti alle finanze

Secondo l’oroscopo del 18 maggio i nati sotto il segno del Toro dovrebbero essere più attenti. I Bilancia stanno scherzando col fuoco dal punto di vista delle amicizie

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto interessante dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere pronti a vivere delle emozioni piuttosto intense. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

Toro. Non siete amanti della routine e della monotonia. Cercate di allargare la vostra mente e orientarla verso contesti nuovi e vedrete che ne trarrete vantaggio. Nel lavoro ci vuole più attenzione.

Gemelli. Giornata imprevedibile secondo l’oroscopo del 18 maggio. I nati sotto questo segno farebbero bene ad essere pronti a tutto, in quanto le cose potrebbero prendere una piega inattesa.

Cancro. Siete molto impegnati in questi giorni e potreste avere la sensazione di non sapere come dividervi. Se necessario, non esitate a chiedere aiuto ad una persona cara che potrebbe dimostrarsi molto disponibile.

Leone. Non amate essere messi in disparte e quando questo capita, finite sempre per iniziare a meditare sulla vostra vendetta. Assumetevi la responsabilità delle vostre azioni e accettatene le conseguenze.

Vergine. La giornata si prospetta molto intensa e piena di cose da fare. Cercate di non essere troppo polemici e imparate a cogliere sempre il buono nelle situazioni che vi capitano.

Previsioni 18 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tempo al tempo e vedrete che riuscirete a realizzare gli obiettivi che vi eravate prefissati. In amore dovete essere un po’ più flessibili e meno permalosi. Non trascurate le amicizie.

Scorpione. Ci sono alti e bassi dal punto di vista sentimentale. La mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento, ma verso il pomeriggio avrete modo di recuperar e di rimettervi in sesto.

Sagittario. L’oroscopo del 18 maggio invita i nati sotto questo segno ad essere un po’ più audaci e liberi da dogmi e convinzioni. Cercate di allargare i vostri orizzonti anche dal punto di vista sentimentale.

Capricorno. Ci sono un po’ di faccende in sospeso, ma con la dovuta calma e cautela riuscirete a sistemare tutto. Attenzione alle finanze in questo periodo e cercate di non prendere decisioni troppo in fretta.

Acquario. Giornata molto interessante per quanto riguarda la vita di coppia. Se siete single, invece, approfittate di questo momento di positività per fare delle nuove conoscenze, non ve ne pentirete.

Pesci. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, è necessario fermarsi un attimo e capire se la strada intrapresa sia quella giusta oppure no.