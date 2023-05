Uomini e Donne, Andrea Foriglio apre alla conoscenza con Roberta e non esclude un ritorno

Sono passate circa due settimane da quando è finita la sua avventura a U&D, così Andrea Foriglio ha deciso di rilasciare un’intervista spiegando cosa ha provato e quali sono oggi i suoi sentimenti.

Al blogger Lorenzo Pugnaloni infatti ha raccontato di esserci rimasto male per non esser stato lui la scelta di Nicole. Nello stesso tempo, però ha anche rivelato che accetterebbe un incontro oggi con la dama Roberta Di Padua.

Andrea Foriglio apre le porte a Roberta Di Padua: Non escludo nulla

L’ormai ex corteggiatore di Uomini e donne alla domanda di Lorenzo “Se prendesse un caffè con Roberta” ha risposto che non esclude mai nulla. Come l’eventualità di diventare un tronista della prossima edizione del dating-show. Infatti, proprio nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibilità di vederlo sul trono, ma al momento ha ammesso di non pensarci, “voglio solo godermi l’estate”.

Insomma, a questo punto è possibile che il giovane medico a settembre possa tornare nel programma. Quando gli è stato chiesto, invece, un parere sulla preferenza che la tronista ha espresso per Carlo Alberto Mancini, l’ex corteggiatore ha detto di essere rimasto spiazzato. Nello stesso tempo augura tante cose belle alla neo coppia.

Andrea Foriglio pronto per Temptation Island?

In questi giorni, però, Andrea è stato accostato anche ad un altro programma di Canale 5. Visto che nel dating-show di Maria De Filippi non ha trovato l’amore, si vocifera che Foriglio potrebbe essere uno dei single della decima edizione di Temptation Island. Anche in questo caso però non c’è nulla di confermato.

In fan,intanto, in queste ore stanno commentando anche un’altra segnalazione su alcuni personaggi del trono over. Tutto è partito dai blogger Venza e Marzano. I due hanno dichiarato che qualcuno del programma avrebbe corteggiato una ragazza sui social, ma il realtà è fidanzato.