Romina Power furiosa, lei e Albano coinvolti in una truffa: “Fate attenzione!”

Poche ore fa Romina Power postando sui propri social una foto ha voluto denunciare un fatto gravissimo che vede interessata lei stessa e Al Bano. Come tutti sanno dopo un lungo periodo di separazione anche artistica, negli ultimi anni la coppia è tornata a cantare insieme.

Proprio in questi giorni, sia l’artista sui propri account ufficiale ma anche le sue fanpage hanno pubblicato le date e i luoghi dove Carrisi e la Power si esibiranno nei prossimi mesi.

Romina Power e Albano Carrisi truffati: l’appello della cantante

Fin qui nulla di strano se non fosse che qualcuno ha deciso di “derubarli” ingannando i fan della storica coppia. Molto probabilmente Romina avvisata da qualcuno ha capito che in rete qualche malfattore la sta ingannando. La pagina in questione ha il suo stesso nome e cognome con tanto di sua immagine profilo.

Come si può vedere c’è una locandina con una data e i nomi di Carrisi e la Power. Ma non è tutto perchè la vera truffa sta nell’acquista i biglietti. Cliccando sul tasto verde è possibile comprare il biglietto ma Romina fa sapere che è tutta una falsa. “Questi concerti non sono nostri. Fate attenzione.” Insomma a chi desidera tanto vedere i cantanti esibirsi e ha voglia di andare ad un loro concerto, fate attenzione, sul web ci sono parecchi truffatori.

Tutto pronto per l’evento degli 80 anni di Albano su Canale 5

Tra pochi giorni il maestro di Cellino San Marco compirà 80 anni. Per il grande giorno Mediaset ha deciso di dedicargli una prima serata direttamente su Canale 5.

Carrisi e la sua storica compagna Romina si esibiranno in un concerto emozionante, che racchiuderà i successi e la grande carriera dei due artisti, che ricordiamo sono conosciuti in tutto il mondo…