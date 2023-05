Fabio Fazio, chi sarà il suo sostituto in Rai? Spuntano nomi di conduttori famosissimi

Fabio Fazio ha lasciato la Rai dopo 40 anni, pertanto, adesso è giunto il momento di trovare un suo degno sostituto. Tanti sono i nomi dei candidati in lizza per ricoprire questo incarico, tuttavia, in queste ore ce n’è uno in particolare che si sta facendo sentire più di tutti.

Stando a quanto si apprende da Il Messaggero, infatti, sembra proprio che la Rai stia prendendo in considerazione l’idea di affidare la conduzione di un programma in prima serata di domenica ad un noto conduttore. Ecco di chi si tratta.

Ecco il possibile sostituto di Fabio Fazio in Rai

Dopo la notizia inerente l’abbandono di Fabio Fazio dalla Rai è sorta spontanea la necessità di trovare un suo degno sostituto. I nomi attualmente in lizza sono tanti, ma quello più quotato è quello di Alessandro Cattelan. Il presentatore ha già avuto modo di condurre altre trasmissioni su tale emittente e anche su altre reti. Basti pensare, ad esempio a Stasera C’è Cattelan, oppure a X-Factor.

Ad ogni modo, tutte le sue performance non si sono rivelate particolarmente brillanti dal punto di vista degli ascolti. In molti casi, infatti, i risultati raggiunti sono stati decisamente bassi, pertanto, si teme che con questo cambio di guardia la Rai possa arrivare a perdere una fetta consistente di pubblico. Proprio per tale ragione, si stanno vagliando altre ipotesi che sembrano molto più allettanti, anche se più difficili da realizzarsi.

Gli altri potentissimi nomi in lizza per la Rai

Il sostituto di Fabio Fazio, infatti, oltre ad Alessandro Cattelan, potrebbe essere anche un conduttore molto famoso di Canale 5, ovvero, Paolo Bonolis. Quest’ultimo ha fatto un po’ da ping-pong tra Rai e Mediaset, essendo alla guida di svariate trasmissioni delle varie emittenti televisive. Attualmente è al timone di Avanti un altro ed è anche alle prese con le registrazioni della nuova stagione di Ciao Darwin. Per queste ragioni, cimentarsi in un nuovo impegno con un programma Rai potrebbe essere difficoltoso.

Il terzo nome, poi, è quello di Massimo Giletti. Anche quest’ultimo ha appena concluso un esperienza pluriennale con La 7 e si accinge a cambiare aria. Da tempo si vociferava di un suo possibile ritorno in Rai. Ebbene, che sia proprio questa la volta buona? Non resta che attendere per vedere, alla fine, quale decisione verrà presa dai vertici dell’azienda.