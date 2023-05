Un posto al sole anticipazioni: ecco chi smaschera Lara Martinelli

Ci saranno grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Il terribile segreto di Lara Martinelli ha le ore contate. Ormai è certo, infatti, che la verità verrà molto presto a galla e che Roberto Ferri dovrà fare i conti con una triste realtà: è stato ingannato e non è lui il padre del piccolo Tommy.

A minacciare il piano di Lara ci sono, a questo punto, più persone. Sono loro quelle che potrebbero mettere la parola fine alla sceneggiata che tanto ha appassionato, e spesso contrariato, i fans. Curiosi di scoprire chi potrebbe smascherare la dark lady?

Un posto al sole anticipazioni: Marina o Silvana? Chi smaschera Lara

Le persone che potrebbero smascherare Lara sono diverse. Al primo posto troviamo sicuramente Marina che non si è mai fidata della rivale. La Giordano ha capito da tempo che la bionda mente e che nasconde un segreto. Intanto, però, la moglie di Ferri ha preferito per il momento allontanarsi dal Palazzo…

Inoltre sono ormai passati diversi mesi da quella scena ma i fans di Un Posto al Sole ricorderanno di certo con quale spietatezza la Martinelli abbia licenziato Silvana. E questo per un solo motivo: proprio la governante era stata lì lì per scoprire le lenzuola sporche di sangue in seguito all’aborto avuto da Lara. E ora, la domestica di nuovo vicino ai Ferri potrebbe capire tutto.

Anticipazioni: Ida rivuole suo figlio, Ornella conosce l’ex ginecologo di Lara

La lista delle donne che potrebbero smascherata la Martinelli è abbastanza lunga. Come abbiamo visto Lara da giorni è seguita da una donna, ovvero da Ida la vera madre di Tommaso. Quest’ultima rivuole a tutti i costi il suo bambino e presto potrebbe finalmente scoperchiare il vaso.

Inoltre, anche Ornella potrebbe capire qualcosa… La dottoressa, difatti, pur non essendo più primario potrebbe comunque conoscere l’ex ginecologa della Martinelli. Le basterebbe scambiare due chiacchiere con lei per far venire tutto a galla.