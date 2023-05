Uomini e Donne, crollano gli ascolti: Maria De Filippi in guai seri

La domanda sorge spontanea: dopo mesi e mesi di Uomini e Donne, il pubblico non ne può più delle vicende di dame e cavalieri? Assolutamente no. Se fosse per i telespettatori il programma non andrebbe mai in vacanza e basterebbe sapere che la puntata in cui Tina Cipollari si è ritrovata a cibarsi di burro e ricotta ha superato il 30% di share per capire quanto il pubblico ami tutto questo.

Eppure qualcosa non torna dato che la registrazione andata in onda il 16 maggio ha avuto un crollo clamoroso. La prima puntata di Uomini e Donne Story andata in onda lunedì non ha convinto il pubblico tanto che l’ha criticata per il montaggio troppo grezzo e per aver accorpato storie senza un filo logico. Lo stesso anche per la seconda. Un errore che potrebbe costare molto caro alla stessa Maria, dato che polemiche e insulti hanno riempito il web.

Pioggia di critiche per Uomini e donne story

Maria De Filippi da anni, più di 20 può contare sull’appoggio e sul grande lavoro della sua squadra. Peccato che in queste puntate di Uomini e Donne Story il tutto è stato smontato. Per molti telespettatori le puntate sono state accozzate in maniera sbagliata senza un filo logico e senza nessun interesse.

Infatti, in molti avrebbero preferito vedere storie passate, di vecchi tronisti o ad esempio il meglio di Gemma o Tina. Qualcuno ad esempio avrebbe tanto desiderato vedere il percorso di Aldo e Alessia o magari quello di Damante o anche della Perrotta. Possibile che a nessuno della redazione sia venuto in mente? Infatti, questo dimostrebbe il perchè Ued ha raggiunto appena il 20% di share..

Uomini e donne torna a settembre: chi resta?

Il programma dopo la pausa estiva tornerà sul piccolo schermo a settembre. Gemma tornerà a cercare l’amore della sua vita, così come Riccardo Guarnieri, e Roberta. E Armando? Da più di quattro anni è seduto nel parterre e non ha ancora trovato la donna fatta per lui.

Dato il successo della sua partecipazione, molto probabilmente tra i cavalieri troveremo anche Elio. Infine è stata Maria De Filippi a confermare la presenza, il prossimo anno, di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino nei panni di opinionisti.