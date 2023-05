Soraia Allam è davvero fidanzata? Un commento la incastra e lei cancella tutto (FOTO)

Soraia Allam sarà davvero fidanzata? In questi giorni sono trapelate tantissime indiscrezioni in merito ad un ipotetico flirt tra la ragazza e un imprenditore napoletano. A corredo delle varie segnalazioni, gli influencer Deianira Marzano ed Amedeo Venza avevano pubblicato anche delle immagini in cui si vedeva la giovane entrare nell’auto di un uomo misterioso.

Ad ogni modo, dopo la diffusione di questi scoop, Soraia aveva provveduto immediatamente a smentire tutte le indiscrezioni a riguardo. In queste ore, però, è accaduto un altro episodio che sembra incastrare la ragazza. Vediamo cosa è successo.

Lo strano post di Soraia Allam scatena il web

Anche se Uomini e Donne è giunto al termine, ci sono alcuni protagonisti del dating show di Maria De Filippi che continuano a far parlare di sé. Tra di loro c’è Soraia Allam, che è finita nell’occhio del ciclone in quanto pare si sia fidanzata. La relazione con Luca Salatino è terminata da poco tempo, eppure la giovane sembra essere già riuscita a voltare pagina. In effettui, era stata lei stessa ad ammettere di aver interrotto il rapporto con Luca in quanto aveva capito di non nutrire più lo stesso sentimento per lui.

Ebbene, che sia colpa di un altro ragazzo se le cose abbiano preso questa direzione? Sul web c’è chi ne è assolutamente convinto. In queste ore, infatti, Soraia ha pubblicato delle foto volte ad immortalare un suo soggiorno a Napoli. La giovane ha ammesso di trovarsi sempre benissimo nella città partenopea. Successivamente, poi, ci ha tenuto a precisare di essere molto legata a questo posto e di lasciarci sempre un pezzo del suo cuore.

Il commento che incastra Soraia e la sua reazione

Al di sotto del post in questione, poi, è arrivato il commento di un utente il quale ha sbugiardato la giovane. Nello specifico, la persona in questione ha alluso al fatto che Soraia Allam sia fidanzata con un ragazzo di Napoli. La giovane avrebbe, quindi, tutta questa passione per questa città proprio perché si tratterebbe del luogo in cui sarebbe originario il suo nuovo compagno di vita.

Il commento in questione è stato piuttosto chiaro ed esplicito, al punto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pensato bene di rimuoverlo. Onde evitare di fomentare ulteriori dubbi e polemiche sulla faccenda, Soraia ha provato a cancellare tutte le prove di queste accuse. Purtroppo per lei, però, il commento in questione è già diventato virale, sta di fatto che è stato commentato e condiviso da molti utenti del web.