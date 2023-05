Isola dei Famosi, lite di fuoco tra Fabio e Marco, volano insulti pesanti: “Infame…”

Il clima all’Isola dei Famosi è piuttosto teso in quanto due concorrenti hanno avuto una lite piuttosto forte, stiamo parlando di Fabio Ricci e Marco Mazzoli. Il primo non ha molto gradito la nomination del suo compagno d’avventura.

Non appena ne ha avuto l’opportunità, infatti, si è avvicinato a lui per raccontargli la sua versione dei fatti. Marco, dal canto suo, non ha reagito molto bene, in quanto ha reputato il comportamento del naufrago solo una forma di esibizionismo a favore di telecamera. Ecco cosa è successo.

Lite tra Fabio e Marco all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi è andata in onda una lite funesta tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Quest’ultimo si è avvicinato al suo compagno d’avventura dicendo di essere rimasto un po’ turbato dalla sua nomination. Marco, allora, ha replicato dicendo che nel corso della puntata si fosse trovato in difficoltà, in quanto credeva che avrebbe dovuto fare un solo nome. Quando ha scoperto che ne sarebbero dovuti essere due, però, è andato nel panico, ed ha deciso di fare quello della persona con cui ha avuto qualche dissapore.

Fabio ci è rimasto molto male ed ha sollevato una polemica. Marco, allora, ha replicato accusando il suo interlocutore di fare tutta questa scena solo perché era inquadrato dalle telecamere. Il compagno d’avventura pare stia utilizzando lo stesso atteggiamento di Gian Maria Sainato, ovvero, che parla solo a favore di telecamera per guadagnare qualche clip. Ad ogni modo, nel giro di poco tempo la lite è degenerata.

La situazione degenera, volano parole grosse

La lite tra Marco e Fabio all’Isola dei Famosi ha preso una brutta piega. I due hanno cominciato ad insultarsi e ad adoperare dei termini piuttosto forti e pungenti. Nel dettaglio, Mazzoli ha sbottato dando dell’infame al suo interlocutore per il modo in cui ha deciso di affrontare la vicenda. In seguito, poi, ha anche detto di essere molto felice di averlo nominato alla luce di tutto quello che sta succedendo adesso,

Marco ha voluto concludere la discussione dicendo che, nel caso in cui il pubblico da casa dovesse votare per l’eliminazione di Fabio nel corso della prossima puntata, lui ne sarebbe felicissimo. Queste parole, chiaramente, non hanno fatto altro che acuire ulteriormente il malcontento di Fabio che, infatti, è andato via senza rivolgere più la parola al suo compagno d’avventura.