Amici, Isobel rimane nel talent: la proposta di Maria

Nonostante Amici sia finito da meno di una settimana come in tutti i reality si pensa già alla prossima edizione. Dopo la vittoria di Mattia, sembra che per Isobel Kinnear potrebbero arrivare altre esperienze.

I casting sono stati già aperti e Maria De Filippi non ha perso occasione per trattare con diversi ballerini affinché siano disponibili anche per il nuovo anno. L’opinione pubblica è stata chiara riguardo a Isobel, grande protagonista della stagione ossia che la vorrebbe rivedere nel programma.

Amici: Maria pronta con una grande proposta per Isobel

Durante la finale del Serale di Amici 22, i telespettatori hanno visto Isobel vincere il premio Tim e ricevere numerose offerte di lavoro. Per tutti non ci sono dubbi, a portare a casa la vittoria sarebbe dovuta essere la ballerina.

Intanto, per la ragazza potrebbe arrivare un bel colpo di scena. Maria De Filippi è intenzionata a trattenerla nel programma anche per la prossima stagione. Stando agli esperti sarebbe pronto persino il contratto per lei, ma naturalmente la decisione spetterà alla diretta interessata.

Nello stesso tempo però possiamo dire che ci sono grandi possibilità nel rivederla. D’altronde non è nemmeno la prima volta che la presentatrice fa una proposta simile ad un ex allievo. Basti pensare a Andreas Muller o a Elena D’Amario.

La proposta di Maria all’ex allieva

A quanto pare dunque non ci sono dubbi che Isobel sia una delle ballerine più talentuose che il programma abbia mai avuto, motivo per cui le offerte di lavoro per lei sono arrivate a profusione.

Tuttavia, Maria De Filippi vorrebbe partire dalla grande stima che la ragazza ha per il programma per convincerla a diventare una professionista del corpo di ballo. Un ruolo come quello di Giulia Stabile per intenderci, ma con qualche benefit in più si vocifera. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti