Un posto al sole anticipazioni giovedì 18 maggio: Roberto prende una decisione inaspettata

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che giovedì 18 maggio 2023 l’episodio sarà concentrato su Roberto e Lara. Al centro delle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, sempre temi di scottante attualità come la perdita del lavoro o la fine di una relazione.

Ed è proprio credendo che il suo matrimonio sia finito definitivamente che Roberto prenderà una decisione inaspettata su Lara e su Tommaso. Mentre per Renato sarà giunto il momento di fare i conti con la notizia della partenza di Franco e Angela. Come reagirà?

Un posto al sole anticipazioni: Roberto capisce di aver perso Marina

L’arrivo di Lara a Napoli ha stravolto la vita di Roberto e Marina. Purtroppo, la Martinelli è arrivata in città con un solo pensiero quello di portare via il Ferri da sua moglie . Il suo matrimonio con Marina, infatti, già dal primo momento, ha dovuto fare i conti con una realtà che la donna, soprattutto, non è proprio riuscita a mandare giù.

Per questo motivo ha deciso di prendersi una pausa e di andare via. Ora però è proprio lui a mostrarsi pensieroso e dispiaciuto per la scelta della compagna di rimanere a Londra e mettere una pietra sopra al loro matrimonio.

A consolarlo c’è Cristina. La giovane è riuscita ad instaurare un bel rapporto con il piccolo Tommaso e Roberto ha capito adesso cosa conta davvero. Finalmente per lui sarà giunto il momento di decidere se stare con Lara o preferire Marina. Cosa farà?

Franco e Angela lasciano Napoli

Franco e Angela (dopo che l’uomo ha perso il lavoro) hanno ormai deciso: partiranno per Agrigento, dove la ragazza seguirà la costruzione di un centro d’ascolto per donne vittime di violenza. La coppia, insieme alla figlia Bianca, mancherà per diversi mesi e rientrerà, probabilmente, a Napoli in occasione della riaperture delle scuole.Al momento non sappiamo se è un addio definitivo o solo un temporaneo allontanamento.