Ex concorrente del GF Vip in partenza per l’Honduras adesso! Colpo di scena a L’isola dei famosi

Ex gieffina in partenza in queste ore per L’Honduras

Colpo di scena all’Isola dei famosi. A quanto pare in queste ore un ex concorrente del Grande Fratello Vip sta partendo per l’Honduras. Stiamo parlando niente di meno che della vincitrice del realty Nikita Pelizon. La notizia è stata appena data dal noto Alessandro Rosica attraverso il suo account ufficiale.

Rosica fa sapere che la notizia e ufficiale e vera e quindi Nikita tra poche ore sarà sull’Isola. Ma a fare cosa. Possiamo confermare che la vincitrice del GF Vip non sarà una nuova concorrente ma arriverà in Honduras per dare sostegno alla sua carissima amica Helena. Infatti, quest’ultima ha fatto lo stesso anche quando la Pelizon nella Casa più spiata d’Italia veniva massacrata sia fuori che dentro il programma

L’amicizia tra Helena e Nikita

Nikita è riuscita a vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella dopo aver partecipato a Pechino Express in coppia con proprio con l’amica Helena Prestes. La Pelizon è entrata nel cuore degli italiani e nel corso dell’ultimo reality show è stata inondata di affetto e supporto fino alla vittoria.

L’amica Helena invece lo scorso 17 aprile è sbarcata in Honduras per prendere parte al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’avventura di Helena sull’isola prosegue tra alti e bassi, confronti e sfide.

La Prestes è riuscita a salvarsi al primo televoto battendo Marco Predolin. La naufraga dunque prosegue la sua esperienza sull’isola insieme agli altri naufraghi. Ovviamente però in questo difficile percorso non mancano problemi…

Proprio per questo motivo è n arrivo per lei la sua carissima amica per darle un forte sostegno. Chissà se la Pelizon riuscirà nel suo intento. Quello che è sicuro è che la presenza di una persona di “famiglia” sicuramente la tirerà su di morale.