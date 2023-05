Harry e Meghan schianto a New York: l’incubo Lady torna, la storia si ripete

Nelle scorse ore il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale. La notizia è stata confermata dai due ex reali inglesi tramite un comunicato rilasciato da un portavoce della coppia riportato dal Mirror.

La notizia ha spaventato moltissimi tutto il mondo dato che i dettagli hanno riportato a quella maledetta notte in cui è morta Lady D.

Harry e Maghane vittime di un brutto incidente per via dei paparazzi

Pare che la notte scorsa la coppia stesse viaggiando a bordo di un’auto insieme alla madre di lei, Doria Ragland. Sembra che i tre siano stati inseguiti per la strada a folle velocità da almeno 6 auto nere, in un inseguimento che avrebbe causato lo schianto e avrebbe potuto causare morti.

A bordo delle macchine che hanno inseguito i due c’era ovviamente un gruppo di paparazzi, alla disperata ricerca di foto esclusive della coppia nella prima uscita pubblica dopo l’incoronazione di Re Carlo.

Secondo quanto riporta il portavoce della coppia, i fotografi hanno messo in pericolo non solo la vita di chi era alla guida dell’auto e chi ne era al suo interno ma anche alcuni passanti e almeno due agenti della polizia di New York. Pur ammettendo che la fama può comportare un certo livello di esposizione pubblica, non è affatto giusto che si arrivi a tanto…

Tutto riporta alla drammatica morte di Lady D

Fortunatamente, sembra che alla fine nessuno si sia fatto male. Tuttavia, possiamo dire che appena appresa la notizia di quanto successo al Principe Harry e alla moglie subito si pensato alla tragedia di Lady Diana.

Nel 1997, la principessa morì infatti proprio dopo essere stata inseguita dai paparazzi a Parigi, schiantandosi nel tunnel dell’Alma. E’ davvero normale mettere a rischio la vita di persone per uno scoop?