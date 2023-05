Ex vincitrice del GF Vip sbarca all’Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta e che farà

All’Isola dei Famosi sta per sbarcare una ex vincitrice del GF Vip. Il suo incarico, però, non sarà quello di diventare nuova concorrente del reality show, anche se risulta necessario ingaggiare nuovi naufraghi dati i tanti abbandoni.

La persona in questione, infatti, sarà solamente ospite per un po’ di tempo. Per adesso non si sa se si tratterrà qualche giorno o, semp0licemente, in occasione di una puntata. Ad ogni modo, chi sarà la protagonista? Scopriamolo.

Ecco chi è l’ex vincitrice del GF Vip che sbarca all’Isola dei Famosi

Molto presto ci sarà un mix tra GF Vip e Isola dei Famosi in quanto un’ex vincitrice per primo reality show sbarcherà nel secondo. La persona di cui stiamo parlando è Nikita Pelizon. La ragazza sbarcherà in Honduras per supportare la sua amica Helena Prestes. Le due ragazze sono molto legate tra loro. Quando trapelò la notizia della partecipazione della modella al reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, Nikita manifestò tutto il suo supporto sui social.

In questo particolare periodo, però, la Prestes si sta mostrando particolarmente sofferente. Il trascorrere dei giorni sull’isola sta diventando sempre più difficile., A rendere la giovane particolarmente angosciata, però, non è solo la scarsità dio cibo e la stanchezza, ma anche alcune situazioni che sta vivendo con i naufraghi. In molti, infatti, non credono in lei e la reputano falsa e costruita.

Nikita Pelizon pronta a supportare Helena Prestes

Ebbene, proprio in virtù di questo momento particolarmente complesso, lo staff dell’Isola dei Famosi ha deciso di far s arcare in Honduras l’ex vincitrice del GF Vip. Nikita Pelizon, dunque, sarebbe in preparazione per raggiungere le spiagge honduregne e supportare dal vivo la sua cara amica. Al momento non si sa se il tutto avverrà già nella prossima puntata del programma o in quelle a seguire.

La cosa certa, però, è che Nikita ha intenzione di non far mollare Helena, che in più occasioni ha mostrato segni di cedimento. Proprio di recente, infatti, la ragazza ha avuto un crollo durante il quale ha manifestato la volontà di lasciare il programma in quanto non riesce più a sopportare la situazione così pesante. La modella, però, gode di un seguito molto elevato di fan, questo anche grazie alla propaganda che sta facendo Nikita Pelizon per lei al di fuori del reality show. I percorsi di Helena e Nikita si somigliano molto, ci sarà anche lo stesso epilogo? Vedremo.