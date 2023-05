Uomini e donne, E’ già finita tra una freschissima coppia del Trono classico: “Non è mai iniziata”

In queste ore sta circolando in rete una clamorosa indiscrezione su una coppia freschissima di Uomini e donne. Si tratta di Luca Daffrè e di Alessandra, dove pare che i due si sarebbero già lasciati.

A lanciare il gossip Deianera Marzano che attraverso le sue ig sotries ha fatto sapere che tra l’ex tronista e la corteggiatrice alla fine non è mai iniziata.

Uomini e donne: Luca e Alessandra si sarebbero già lasciati

Luca Daffrè è stato il penultimo tronista a scegliere a Uomini e donne. Dpo un percorso molto breve, il modello ha scelto di uscire dal programma assieme ad Alessandra. Da giorni i fan della coppia si chiedono come procede tra di loro dato che dai social non appaiono mai assieme.

I dubbi degli utenti sono aumentati dal momento in cui da alcune foto è apparso chiaramente che sia Luca che Alessandra fanno vite separate e totalmente diverse. Allora, a questo punto la domanda è apparsa palese: Ma stanno ancora insieme?

Lo scoop di Deianera Marzano non lascia dubbi

Come detto in precedenza dallo loro storie ig, Luca e Alessandra sembrano condurre due vite separate. Lei di recente si è mostrata in discoteca con amici a Milano, lui in un’latra nonostante fossero nella stessa città. Ad aggiunta a questi scatti anche delle canzoni postate dalla corteggiatrice, canzoni malinconiche ed emotion altrettanto sospette. A confermare quindi questa ipotesi che i due si fossero lasciati Deianera Marzano.

La blogger ah fatto sapere che tra Luca ed Alessandra alla fine non è mai iniziata e che quindi ad oggi non stanno insieme. Il pettegolezzo è arrivato al suo orecchio attraverso una persona molto vicina alla corteggiatrice. Al momento però nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito la notizia. Quindi per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti